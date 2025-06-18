Кубань и Ростовская область подписали соглашение о развитии креативных индустрий
Краснодарский край и Ростовская область заключили соглашение о совместном развитии креативных индустрий на полях ПМЭФ-2025. Документ подписали министр экономики Кубани Алексей Юртаев и министр экономразвития Ростовской области Павел Павлов, сообщает пресс-служба администрации Кубани.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
«Мы видим уникальную возможность объединить наши ресурсы и сделать Юг России настоящим локомотивом в развитии креативной экономики. Совместная работа позволит нам поддержать талантливых предпринимателей и сформировать привлекательную инвестиционную среду», — отметил Алексей Юртаев.
Регионы планируют совместно создавать и воплощать программы и проекты для поддержки творческого бизнеса. Предусмотрено создание специальных рабочих групп, обмен опытом, организация мероприятий — от научных форумов до специализированных семинаров и симпозиумов.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что на площадке ПМЭФ-2025 Краснодар заключил первое соглашение о создании производства фотоэлектрических преобразователей космического назначения. Соглашение заключили между Краснодаром, Краснодарским краем и заводом «Сатурн».