Кубань и Ростовская область подписали соглашение о развитии креативных индустрий

Краснодарский край и Ростовская область заключили соглашение о совместном развитии креативных индустрий на полях ПМЭФ-2025. Документ подписали министр экономики Кубани Алексей Юртаев и министр экономразвития Ростовской области Павел Павлов, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Мы видим уникальную возможность объединить наши ресурсы и сделать Юг России настоящим локомотивом в развитии креативной экономики. Совместная работа позволит нам поддержать талантливых предпринимателей и сформировать привлекательную инвестиционную среду», — отметил Алексей Юртаев.

Регионы планируют совместно создавать и воплощать программы и проекты для поддержки творческого бизнеса. Предусмотрено создание специальных рабочих групп, обмен опытом, организация мероприятий — от научных форумов до специализированных семинаров и симпозиумов.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что на площадке ПМЭФ-2025 Краснодар заключил первое соглашение о создании производства фотоэлектрических преобразователей космического назначения. Соглашение заключили между Краснодаром, Краснодарским краем и заводом «Сатурн».

Алина Зорина