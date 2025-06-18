В развитие пяти импортозамещающих производств Кубани вложат 6,2 млрд рублей

На Петербургском международном экономическом форуме Краснодарский край заключил пять трехсторонних соглашений о создании импортозамещающих производств на общую сумму 6,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Документы подписали вице-губернатор региона Александр Руппель, главы муниципалитетов и инвесторы при участии министра промышленной политики Дмитрия Хмелько. По словам господина Руппеля, объем вложений в промышленность края за пять лет вырос более чем в семь раз, достигнув к концу 2024 года рекордных 66 млрд руб.; инвесторам доступны льготные займы Фонда развития промышленности под 0,1% годовых и субсидии до 30% капитальных затрат.

В Северском районе ООО «Апрель» расширит выпуск медицинских изделий: абсорбирующего белья, инфузионных систем, нефростомических и катетеризационных наборов. На проектную мощность (98 млн единиц в год) предприятие выйдет при инвестициях 1,7 млрд руб., создав около 70 рабочих мест.

Два проекта локализуют в Краснодаре. На площадке завода «Сатурн» запустят производство базовых элементов солнечных батарей с вложениями свыше 1,9 млрд руб. Еще 750 млн руб. направят на выпуск радиоуправляемых беспилотников: предприятие, специализирующееся на системах противодействия БПЛА, планирует ежегодно собирать до 500 летательных аппаратов и открыть 150 рабочих мест.

В Армавире «Горница» построит вторую очередь завода жаропрочной посуды, вложив 848 млн руб. Проект предполагает производство более 3,7 млн стеклянных крышек в год, что покроет 13% российского рынка, и выпуск литой посуды для микроволновок и духовых шкафов; будет создано около 110 рабочих мест.

Наконец, в Белореченске группа «Е1» намерена возвести первое в регионе предприятие по изготовлению стальной мебельной фурнитуры, параметры проекта согласовываются.

Вячеслав Рыжков