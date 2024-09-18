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Мэрия Екатеринбурга выделит 2 млн рублей на содержание садов «Атмофеста»

Администрация Екатеринбурга выделит 2 млн руб. на содержание садов фестиваля «Атмофест» на набережной реки Исети до конца года. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в прямом эфире Е1.

Посетители на выставке ландшафтного дизайна "Атмофест"

Посетители на выставке ландшафтного дизайна "Атмофест"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Посетители на выставке ландшафтного дизайна "Атмофест"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам мэра, команда фестиваля станет подрядчиком проекта. Он подчеркнул, что конкурсные процедуры пройдут «в любом случае».

«Создать красоту непросто, но гораздо сложнее ее сохранять. И позиция у меня однозначная: фестиваль обрел свое постоянное место, используя возможности фестиваля, бюджетные ресурсы, внебюджетные источники»,— добавил господин Орлов.

Напомним, на набережной Исети за Макаровским мостом было создано семь садов. В них высадили более 2 тыс. кустарников, 5 тыс. многолетников, 180 деревьев, 160 водных растений. Всего фестиваль посетили около 194 тыс. человек.

Виталий Красиков

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