Мэрия Екатеринбурга выделит 2 млн рублей на содержание садов «Атмофеста»
Администрация Екатеринбурга выделит 2 млн руб. на содержание садов фестиваля «Атмофест» на набережной реки Исети до конца года. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в прямом эфире Е1.
Посетители на выставке ландшафтного дизайна "Атмофест"
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По словам мэра, команда фестиваля станет подрядчиком проекта. Он подчеркнул, что конкурсные процедуры пройдут «в любом случае».
«Создать красоту непросто, но гораздо сложнее ее сохранять. И позиция у меня однозначная: фестиваль обрел свое постоянное место, используя возможности фестиваля, бюджетные ресурсы, внебюджетные источники»,— добавил господин Орлов.
Напомним, на набережной Исети за Макаровским мостом было создано семь садов. В них высадили более 2 тыс. кустарников, 5 тыс. многолетников, 180 деревьев, 160 водных растений. Всего фестиваль посетили около 194 тыс. человек.