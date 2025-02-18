Депутат Игорь Володин предложил вернуть «Атмофест» на площадь 1905 года

Депутат Екатеринбургской городской думы от партии «Единая Россия» Игорь Володин в ходе думской комиссии предложил вернуть ландшафтный фестиваль «Атмофест» на площадь 1905 года. Он отметил, что в 2024 году многие объекты фестиваля у Макаровского моста были разрушены, тогда как на площади проблем с охраной не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Игорь Володин Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков Фестиваль ландшафтного дизайна "Атмофест" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 2 Игорь Володин Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков Фестиваль ландшафтного дизайна "Атмофест" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

«Разрушено все было только в средствах массовой информации»,— ответил вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов. По его словам, повреждения объектов были незначительными, в то же время городу удалось недорого обустроить набережную: 20 млн руб. было потрачено на строительство тротуара и освещение, ещё столько же на создание объектов фестиваля. Он добавил, что есть планы по строительству лодочной станции на этом месте.

Депутат от партии «Единая Россия» Александр Колесников не согласился, что в СМИ «раздули» масштаб повреждений. По его словам, у готовых объектов фестиваля «должен быть хозяин», следовательно, должны выделяться средства на обслуживание объектов инфраструктуры, в частности их охрану.

Напомним, в 2024 году фестиваль «Атмофест» прошел на набережной Исети у Макаровского моста. В семи садах высадили более 2 тыс. кустарников, 5 тыс. многолетников, 180 деревьев, 160 водных растений. Всего фестиваль посетили около 194 тыс. человек. На содержание объектов до конца года выделили 2 млн руб.

Анна Капустина