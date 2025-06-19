Силы ПВО за ночь сбили 81 украинский БПЛА над российскими регионами

В период с 21:20 мск 18 июня до 6:40 мск 19 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 81 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны. По его данным, 19 БПЛА сбили над Брянской областью, 17 — над Курской, 13 — над Смоленской, семь — над Волгоградской, шесть — над Орловской. По пять дронов уничтожили над Ростовской областью и Крымом, по три — над Белгородской и Астраханской областями, два — над Рязанской областью, один — над Московской.

В городе Шебекино Белгородской области дрон ударил по многоквартирному дому, в результате пострадал мужчина. В Волгоградской и Калужской областях на фоне угрозы атаки БПЛА приостанавливали работу аэропорты. Волгоградский губернатор Андрей Бочаров сообщил, что никто не пострадал. Об отсутствии жертв и разрушений также заявили в Смоленской и Ростовской областях. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали.