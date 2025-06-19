Мужчина пострадал в результате атаки БПЛА на Белгородскую область

В городе Шебекино Белгородской области FPV-дрон ВСУ ударил по многоквартирному дому. В результате пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, бойцы самообороны доставили мужчину, с минно-взрывной травмой в Шебекинскую центральную районную больницу. Ему оказали медицинскую помощь.

В доме повреждены фасад, остекление, а также газовая газовая труба. Как сообщил губернатор, утечку газа уже устранили.

Сейчас на территории Белгородской области отменена ракетная опасность.