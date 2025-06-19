Axios: Трамп не уверен, сработает ли план США по уничтожению ядерных объектов Ирана

Президент США Дональд Трамп задается вопросом: «если Штаты присоединятся к военному конфликту Ирана и Израиля, смогут ли противобункерные ракеты уничтожить самый укрепленный ядерный объект Ирана — завод по обогащению урана Фордо?». Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на советников президента США.

По информации собеседников издания, именно эти сомнения стали одной из причин, по которой господин Трамп все еще не решил, стоит ли наносить удар по Ирану.

Дональд Трамп хочет убедиться, что атака действительно необходима, не втянет США в затяжную войну на Ближнем Востоке, а также — что действительно приведет к уничтожению ядерной программы Ирана, добавили в Axios.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против ядерной и оборонной промышленности Ирана. По информации СМИ, Дональд Трамп рассматривает возможность присоединиться к израильской атаке, решение может быть принято в ближайшие 24–48 часов. По данным The New York Times, в случае присоединения Вашингтона к военной операции Тегеран нанесет ракетные удары по американским базам на Ближнем Востоке.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Лев показывает когти».