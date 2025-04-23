А сор и ныне там

Планы по строительству новых заводов по переработке ТКО оказались заторможены — 35 субъектов РФ не внесли необходимые данные о них в федеральную инфосистему. В их число попали и черноземные регионы — Воронежская, Курская и Тамбовская области. Отсутствие этой информации может стать препятствием для федерального финансирования новых объектов. Эксперты подчеркивают, что даже внесенная вовремя документация не говорит о фактической готовности региона к реализации реформы, и указывают на ряд сложностей в этом процессе.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (ППК РЭО) опубликовала список 35 регионов РФ, которые пока не предоставили планы по строительству новых заводов по переработке ТКО. Из регионов Черноземья в списке оказались Воронежская, Курская и Тамбовская области.

Как сообщила ППК РЭО, на данный момент в 85 субъектах федерации уже утверждены «дорожные карты» по созданию инфраструктуры обращения с отходами, однако 35 регионов не внесли утвержденную проектно-сметную документацию в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО либо сделали это не полностью или не вовремя. Основная причина — затягивание оформления земельно-имущественных отношений и согласования проектной документации, считают в РЭО. Новая инфраструктура — основа для реформы, и отсутствие документации в системе означает, что субъекты «уже не укладываются в сроки строительства заводов по сортировке и переработке отходов», отметил замглавы Минприроды Денис Буцаев.

По какой причине Воронежская, Курская и Тамбовская области до сих пор не предоставили необходимую документацию, оперативно выяснить не удалось — на запросы «Ъ», отправленные в облправительства, на момент публикации ответов получено не было.

Запущенный в 2025 году нацпроект «Экологическое благополучие» требует к 2030 году сортировки 100% объема ТКО, захоронения не более чем 50% и вовлечения в хозоборот не менее 25% отходов в виде вторичных ресурсов и сырья. С 2019 года в РФ создано 295 предприятий по обработке ТКО, новый этап реформы потребует к 2030 году более 230 новых объектов — объем инвестиций составит около 247 млрд руб. В связи с необходимостью продолжать реформу федеральный центр вынужден искать способы ускорить реализацию необходимых мероприятий.

Директор ООО «Вега» (региональный оператор по обращению с ТКО в Воронежской области) Оксана Сомова отметила, что в регионе существуют серьезные препятствия для предоставления необходимой документации. «Если говорить о создании инфраструктуры, то речь идет именно об организации мест для сортировки ТКО. И проектно-сметная документация действительно сейчас не может быть предоставлена, так как идет пересмотр устаревшей территориальной схемы, которая разрабатывалась еще в 2019 году. С тех пор произошло много изменений, и заявленные ранее проекты значительно выросли в стоимости. Устарела территориальная схема и по той причине, что изменился подход государства ко многим вопросам. Срок разработки новой территориальной схемы — до сентября текущего года, но это в лучшем случае, если все пойдет по плану»,— подчеркнула госпожа Сомова.

Напомним, в указанных регионах планируется реализовать сразу несколько крупных проектов. В частности, в Воронежской области разработана дорожная карта по развитию инфраструктуры обращения с отходами, включающая строительство 19 новых объектов, в том числе шести комплексов обработки (мощностью 565 тыс. т в год), пяти объектов размещения (499 тыс. т) и восьми объектов утилизации (525 тыс. т). В 2025 году намечено строительство новых полигонов ТКО и мусоросортировочных комплексов в Бобровском (40,4 тыс. т в год) и Россошанском (84,3 тыс. т в год) районах, финансирование которых будет осуществляться из областного бюджета.

В Курской области планируется строительство мусоросортировочного комплекса по концессии в деревне Чаплыгино. Инвестор ГК «Флагман» планирует вложить в строительство 2,5 млрд руб. Концессия рассчитана до 2036 года, за это время инвестор может получить около 3 млрд руб.

В Тамбовской области уже несколько лет не получается построить экотехнопарк «Центральный», проект которого был анонсирован АО «Тамбовская сетевая компания» еще в 2019 году. Планировалось, что комплекс будет включать завод по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов мощностью 300 тыс. т в год и мусорный полигон мощностью 240 тыс. т в год. Позже параметры корректировались в сторону уменьшения мощности и роста стоимости, а сроки неоднократно сдвигались. Последний заявленный срок введения в эксплуатацию — 2025 год.

Партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский считает, что даже предоставление документов мало говорит о фактической готовности регионов реализовывать реформу. «Де-факто у нас в стране единицы крупных предприятий, которые принимают для дальнейшей переработки вторсырье, а те, что есть, раскиданы таким образом, что между ними и центрами сортировки могут быть сотни и тысячи километров. Решить эту проблему с помощью транспорта и логистики невозможно, потому что в таком случае вторсырье станет в буквальном смысле “золотым” и попросту парализует работу основных транспортных артерий»,— отмечает господин Жарский.

Ульяна Ларионова