ВЦИОМ: большинство россиян до 34 лет объяснили нежелание заводить детей нехваткой денег
Глава ВЦИОМ рассказал, почему россияне не хотят заводить детей
Гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов представил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) результаты опроса среди россиян, в котором их спрашивали о причине отказа людей от рождения детей.
Большинство опрошенных младше 35 лет объяснили нежелание рождать ребенка нехваткой денег. А респонденты старше 45 — эгоизмом. Так ответили, в частности, 31% россиян старше 60 лет из числа прошедших опрос.
В ходе социологического исследования респондентам задавали вопрос: «А как вы думаете, почему люди не заводят детей?». 26% сочли, что дело в нехватке денег. Этот вариант выбрали 41% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет и 36% опрошенных, которым от 25 до 34 лет. 23% прошедших опрос ответили, что причиной нежелания является эгоизм.
17% респондентов связали отказ от рождения ребенка с недостаточно хорошим здоровьем. В эту же категорию вошли проблемы с алкоголем и наркотиками, а также сомневающиеся в качестве и доступности медицины в принципе. 15% ответили, что люди не заводят детей по причине неготовности к подобной ответственности. 13% объяснили все личным выбором человека. Еще 11% решили, что люди не заводят детей, потому что обладают изъянами репродуктивной системы.
Подробнее о позиции молодежи по деторождению — в материале «Учись, женись, рожай».