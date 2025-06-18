ВЦИОМ: большинство россиян до 34 лет объяснили нежелание заводить детей нехваткой денег

Гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов представил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) результаты опроса среди россиян, в котором их спрашивали о причине отказа людей от рождения детей.

Большинство опрошенных младше 35 лет объяснили нежелание рождать ребенка нехваткой денег. А респонденты старше 45 — эгоизмом. Так ответили, в частности, 31% россиян старше 60 лет из числа прошедших опрос.

В ходе социологического исследования респондентам задавали вопрос: «А как вы думаете, почему люди не заводят детей?». 26% сочли, что дело в нехватке денег. Этот вариант выбрали 41% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет и 36% опрошенных, которым от 25 до 34 лет. 23% прошедших опрос ответили, что причиной нежелания является эгоизм.

17% респондентов связали отказ от рождения ребенка с недостаточно хорошим здоровьем. В эту же категорию вошли проблемы с алкоголем и наркотиками, а также сомневающиеся в качестве и доступности медицины в принципе. 15% ответили, что люди не заводят детей по причине неготовности к подобной ответственности. 13% объяснили все личным выбором человека. Еще 11% решили, что люди не заводят детей, потому что обладают изъянами репродуктивной системы.

Подробнее о позиции молодежи по деторождению — в материале «Учись, женись, рожай».

Степан Мельчаков