Учись, женись, рожай

В середине мая ВЦИОМ опубликовал исследование о демографических трендах в России в перспективе до 2036 года: нас ждут, среди прочего, дальнейшее сокращение рождаемости и рост доли старшего поколения. Представители власти рассчитывают, что улучшить демографические показатели могли бы в том числе более ранние роды — в связи с этим принимаются меры стимулирования рождаемости среди студентов. В частности, премьер Михаил Мишустин заявил на днях, что правительство намерено в несколько раз увеличить декретные пособия для учащихся мам. Корреспондент “Ъ” Алена Кордюкова пообщалась с несколькими семейными студентами и попыталась разобраться, можно ли ожидать беби-бума в российских университетских кампусах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Татьяна Голикова — среди главных энтузиастов государственной поддержки рождаемости, в том числе и среди студентов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Вице-премьер Татьяна Голикова — среди главных энтузиастов государственной поддержки рождаемости, в том числе и среди студентов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Семьи должны создаваться как можно раньше — вот как прежде у нас было в России? Были семьи, которые создавались в 18–19 лет. Рожали детей, а потом уже достигали с детьми успеха»,— говорила в эфире ОТВ председатель Свердловского регионального отделения Союза женщин России Ирина Чемезова ровно год назад, в мае 2024-го. Еще раньше, в 2023 году, глава Минздрава Михаил Мурашко намеренно заострял полемику: «Порочная практика сформировалась в обществе, когда появилось убеждение, что женщина должна сначала получить образование, сделать карьеру, обеспечить себе материальную базу, а потом только озаботиться деторождением. Поэтому возникают многие проблемы: бесплодие, невынашивание, ЭКО. Сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка»,— заявлял он.

Представители власти не без причин обеспокоены демографической ситуацией.

Пик численности населения Россия прошла в 1993 году: тогдав стране проживало 148 млн человек. После этого на фоне социально-экономических и политических потрясений смертность продолжила резко расти, а рождаемость снизилась.

С 1991-го по 2000-й в год рождалось от 1,2 млн до 1,3 млн человек. Несмотря на всплеск рождаемости в начале 2010-х на фоне введения материнского капитала, количество россиян сокращаласьв среднем на 360 тыс. человек в год.

В 2000 году Россию населяло 146,9 млн человек, в 2005-м — 143,5 млн, в 2010-м — 142,8 млн. Демографические меры правительства и некоторый рост доли женщин детородного возраста дали эффект роста к 2019 году — до 146,8 млн человек. Но затем последствия демографического провала в 1990-х и текущие факторы, включая пандемию коронавируса, вернули тенденцию к депопуляции.

За 2020 год в России умерли 2,1 млн человек — больше, чем когда-либо с 2008 года. В том же году родилось минимальное количество детей с 2002-го — чуть больше 1,4 млн. В 2022 году число рождений составило около 1,3 млн, при смертности в 1,7 млн случаев.

В 2023 году на свет появилось чуть больше 1,2 млн младенцев (в статистику не включены Луганская и Донецкая республики, Херсонская и Запорожская области). Суммарный коэффициент рождаемости — среднее число детей на женщину детородного возраста, в 2023 году составлял 1,41. Это минимальный результат за предыдущие 17 лет: после роста до уровня в 1,77 в 2015-м он снова снижается — тогда как естественное воспроизводство населения возможно лишь при уровне в 2,1.

Эксперты связывают снижение рождаемости в том числе с новой волной сокращения числа женщин репродуктивного возраста: только с 2020 по 2023 год оно снизилось на 1,5 млн человек.

В ВОЗ репродуктивным считают возраст женщины от 15 до 49 лет. При этом пик фертильности у женщин наступает до 25–30 лет, потом количество яйцеклеток начинает снижаться. В том числе и поэтому некоторые чиновники, депутаты и общественные деятели настаивают на необходимости стимулировать рождаемость за счет студентов.

«С биологической точки зрения лучший возраст для рождения ребенка — от 20 до 30 лет,— подтверждает главный врач клиники REMEDI, репродуктолог и гинеколог Елена Младова.— В этом возрасте наиболее стабильное качество яйцеклеток, то есть минимальный риск хромосомных аномалий, меньшее количество приобретенных заболеваний — ожирения, дисфункции щитовидной железы и сахарного диабета. До 30 лет тело человека приспособлено меняться и хорошо восстанавливается в послеродовом периоде, потому что важно не только выносить ребенка, но и в течение нескольких месяцев не спать с ним по ночам. Чем старше женщина, тем это тяжелее. Студенты же ночами редко спят. Я только приветствую роды в молодом возрасте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Социологи и демографы давно уже заметили, что распространение высшего образования как-то связано со снижением рождаемости, но лишь очень рискованные политики могут позволить себе потребовать от юных избирателей не учиться, а рожать

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Социологи и демографы давно уже заметили, что распространение высшего образования как-то связано со снижением рождаемости, но лишь очень рискованные политики могут позволить себе потребовать от юных избирателей не учиться, а рожать

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Многие хотят жить для себя»

В среднем женщины рожают первого ребенка до 30 — в 26 лет. Но многие высокопоставленные чиновники — например, вице-премьер Татьяна Голикова,— считают, что нужно добиться снижения возраста первого рождения до 24 лет и меньше: теоретически это может повысить шансы рождения еще нескольких детей.

В 2023 году президент Владимир Путин утвердил Стратегию молодежной политики до 2030 года. Среди целей в документе названо повышение интереса к родительству среди студентов. Осенью 2024 года был представлен проект стратегии демографической и семейной политики на период до 2036 года, в рамках которой предполагается, в частности, создавать благоприятные условия для студенческих семей и студентов с детьми: предоставлять им индивидуальный план обучения, специальные выплаты и организовывать комнаты матери и ребенка. Чтобы повысить рождаемость, на законодательном уровне предложено закрепить понятие «студенческая семья». Идея снижения среднего возраста вступления в брак и появления первенца пользуется и поддержкой РПЦ — в частности, в ее защиту регулярно выступает председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов.

В России, по данным Минобрнауки, около 22 тыс. студенческих семей, где и жена, и муж учатся в колледже или университете, в еще 18 тыс. семей образование получает только один супруг. Среди них 5 тыс. семей воспитывают ребенка вместе. Еще 10 тыс. учащихся родителей растят детей в одиночку. Но в целом жениться и выходить замуж молодые россияне предпочитают уже после получения диплома. По данным Росстата, средний возраст вступления в брак у женщин сейчас составляет 23 года, а у мужчин — 25 лет. Это в каждом случае на год больше, чем десять лет назад.

Член координационного совета Российской психотерапевтической ассоциации психотерапевт Леонид Третьяк видит причину все более частого отказа от ранних браков в эволюции экономики семьи, изменении подхода к потреблению, а также в размытии устойчивых социальных норм: «Уровень потребления вырос, многие люди хотят жить для себя. Институт семьи трансформируется, витальная значимость семьи для выживания снизилась благодаря усовершенствованию технологий и росту ожиданий и требований к качеству жизни. Для брака стали важны и возможность совместного творчества, и общие ценности, и много чего еще».

В юном возрасте формирование пар часто происходит под влиянием гормонального всплеска и незрелой идеализации отношений, что может заложить основы для разочарования в семейной жизни в целом, говорит Леонид Третьяк.

Такие пары, по его словам, хрупки и неустойчивы. Чтобы минимизировать риск разрыва, отмечает эксперт, важно подростков и студентов знакомить с понятиями семейных кризисов и конфликтов, объяснять им, как справляться с неизбежными трудностями: «Любые отношения растут через конфликт, важно осваивать способы разрешения конфликтов».

Репродуктивный психолог Елена Попова полагает, что в современной ситуации молодым людям 17–23 лет сложно думать о семье и детях: по ее словам, именно в этом возрасте сейчас происходит трансформация подростка во взрослую личность, формирование профессиональных предпочтений и жизненных ориентиров: «В этом возрасте люди стремятся к самостоятельности, но по-прежнему сильно нуждаются в поддержке, принятии и одобрении; многие все еще зависимы от родителей. Обычно сложно в таких условиях сформировать свою семью и уж тем более родить и воспитывать детей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Влада с Ярославом поженились в том числе потому, что у Ярослава нет родителей, и брак делает его социальное положение более устойчивым

Фото: Семейный архив Влада с Ярославом поженились в том числе потому, что у Ярослава нет родителей, и брак делает его социальное положение более устойчивым

Фото: Семейный архив

«У нас разошлись мнения, нужен ли штамп в паспорте»

Влада (21 год) и Ярослав (22 года) из Новосибирска женаты уже два года. Они познакомились, когда учились в средней школе. В девятом оказались в одном классе, играли в школьном КВН. После школы Влада поступила на журфак Новосибирского государственного педагогического университета, а Ярослав — в медицинский техникум, но спустя год перепоступил в Новосибирский промышленно-энергетический колледж на обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем.

Супруги говорят, что у них много общего во взглядах, они друг друга поддерживают, им комфортно рядом друг с другом, поэтому их отношения быстро развивались. Пожениться они решили, чтобы Влада могла без проблем прийти в больницу к Ярославу или еще как-то помочь ему, если с ним что-то случится. Кроме нее, никто не может поддержать его в экстренной ситуации: он вырос в детском доме. Свадьба состоялась 20 июля 2022 года.

Ирина и Денис из Воронежа (обоим по 21 году) встретились в ноябре 2022-го благодаря боту для знакомств во «ВКонтакте». 25 февраля 2023 года студенты сыграли свадьбу. Тогда Денис учился в Государственном промышленно-гуманитарном колледже им. В. М. Пескова по специальности «компьютерные системы и комплексы», Ирина сейчас учится в Воронежском государственном университете на факультете прикладной математики, информатики и механики и хочет перевестись в Университет информационных технологий, механики и оптики на экономический факультет. «После нашей первой встречи мы виделись почти каждый день. Мы смотрели фильмы, гуляли, узнавали друг о друге все больше,— рассказывает Ирина.— Оказалось, у нас много общих интересов и очень схожие взгляды на жизнь и быт. Но у нас разошлись мнения в том, нужен ли штамп в паспорте. Денису это было не очень важно, но я из глубоко верующей семьи, поэтому для меня брак важен. Я считала, что интимная жизнь возможна только после свадьбы»,— рассказывает Ирина о том, почему они с Денисом решили пожениться.

Ни у Влады с Ярославом, ни у Ирины с Денисом детей пока нет, и они в ближайшее время не планируют становиться родителями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денису не особо важен был штамп в паспорте, но Ирина выросла в верующей семье и настояла на свадьбе, а он не возражал

Фото: Семейный архив Денису не особо важен был штамп в паспорте, но Ирина выросла в верующей семье и настояла на свадьбе, а он не возражал

Фото: Семейный архив

«Всегда знала, что хочу семью и детей»

Студентка Института физико-математических и естественных наук Костромского государственного университета 21-летняя Анна родила первого мальчика 27 февраля 2024 года. С отцом ребенка, 22-летним студентом инженерно-технического факультета Костромской государственной сельскохозяйственной академии Максимом она познакомилась в октябре 2022 года в социальной сети. Когда Анна с Максимом начали встречаться, девушка училась в медицинском колледже в городе Галич Костромской области. Первоначально молодые влюбленные ездили друг к другу и общались в мессенджерах, а спустя полгода съехались. Потом Анна решила продолжить учиться, так как из-за беременности ее не брали на работу по первой специальности. Брак они не регистрировали, чтобы получать выплаты государства: Анна получает 24 тыс. руб. в месяц в качестве пособия для малоимущих и по потере кормильца (у нее умер отец). 13 мая этого года у Анны с Максимом родился второй мальчик, сейчас они живут в отдельной квартире, жалуются на финансовые трудности, но говорят, что помогают родители.

«Я всегда искала человека для серьезных отношений, знала, что хочу семью, детей,— говорит Анна.— Я люблю Максима и уверена в нем; я не сомневалась в том, что именно с ним я хочу создать семью. Ну и можно сказать, что у нас общие взгляды и жизненные ценности, взаимопонимание, поддержка, уважение друг к другу в очень многих моментах. Поэтому мы решили жить вместе и родить ребенка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аня и Максим в свои 20 с небольшим уже дважды счастливые родители

Фото: Семейный архив Аня и Максим в свои 20 с небольшим уже дважды счастливые родители

Фото: Семейный архив

Студентке МГЮА и матери двоих детей Виктории из Москвы 22 года, она в браке уже три с половиной года. С мужем, 23-летним Игорем, Виктория познакомилась в 2020 году, когда они вместе подрабатывали официантами, тогда же у них начались отношения. «Когда Игорь понял, что хочет семью и готов к этому, сделал мне предложение. Я согласилась»,— рассказывает Виктория. Они поженились в июле 2021 года. В октябре того же года, когда Виктория была на первом курсе, у них с Игорем родилась дочь, в феврале 2023-го — сын. Когда студенты только поженились, Игорь учился в Дмитровском институте непрерывного образования на учителя физкультуры. Сейчас он служит в армии.

Обе беременности у Виктории были незапланированными. Но она решила рожать, потому что была уверена в муже и он тоже хотел детей. Вика говорит, что, несмотря на трудности, она рада, что воспитывает сына и дочь. Анна также отмечает, что всегда хотела стать мамой, и Максим был очень рад, когда узнал о ее беременности. И Анна, и Виктория считают, что важно искренне хотеть иметь детей, тогда никакие проблемы не будут препятствием. «После рождения ребенка ко мне стали серьезнее относится люди, которые намного старше меня,— говорит Аня.— Этого порой не хватало. Еще материнство дало мне понимание того, что семья для меня — самое дорогое и что я могу сделать своих детей счастливыми людьми. Ну и плюс мой ребенок приносит мне чаще всего только положительные эмоции и счастье каждый день».

Студенты-родители, с которыми общался корреспондент “Ъ”, вполне единодушно говорили, что особых проблем из-за детей они не испытывают. Психологи предупреждают, что трудности могут возникнуть позже.

По словам Елены Поповой, прежде чем заводить ребенка, молодой семье важно обговорить, какие у них ожидания друг от друга как от родителей: «Все мы выросли в разных семьях. Допустим, женщина привыкла к тому, что ее папа много времени проводил с детьми, помогал по хозяйству, а в семье ее мужа такого не было, все делала мама. На этом фоне могут возникнуть конфликты. Одно дело — просто произвести на этот свет ребенка, но совсем другое — родить и воспитать психологически зрелого и здорового человека». По ее словам, к рождению детей надо подходить как к осознанному, продуманному, длительному проекту, понимая, что ребенок требует больших финансовых и эмоциональных затрат.

Влада с Ярославом и Ирина с Денисом говорят, что пока не готовы стать родителями финансово и эмоционально. «У нас сейчас 25 тыс. руб. уходит на то, что мы снимаем квартиру, где-то еще 20–25 тыс.— на еду, и мы постоянно откладываем на более серьезные покупки, например на мебель. И это с учетом того, что мы оба работаем. Если у нас родится ребенок, часть заработка мы потеряем. Если по-хорошему, то нам бы потребовалось минимум 150 тыс. руб. в месяц, чтобы родить и полноценно воспитывать ребенка. В некоторых регионах, конечно, выплачивают по 100 тыс. беременным студенткам, но эти выплаты единоразовые»,— рассуждает Влада. (Как минимум в 40 регионах уже введены такие выплаты беременным студенткам, а в 7 — даже школьницам). Ярослав добавляет, что им важна свобода и возможность путешествовать.

«Учеба отнимает очень много времени,— говорит Ирина.— К тому же я не из очень обеспеченной семьи. Если бы у меня была возможность не работать, я бы не работала. Но ребенка сейчас не готова воспитывать, какие бы деньги мне ни предлагали. Я морально просто не готова. У нас отношения равноправные, плюс-минус. Соответственно, когда будет ребенок, тоже хотелось бы участвовать в его воспитании на равных с Денисом. Пока сложно представить, как организовать заработок и уход за ребенком. Мы только входим во взрослую жизнь и выбрали не самый простой путь получения дохожов. Пока от всего этого голова кипит. Поэтому хочется сначала все эти вещи стабилизировать и потом рожать ребенка». Денис добавляет, что детей нужно рожать максимально осознанно: «Ребенок — большая ответственность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семейные студенты с детьми встречаются не так часто, как в СССР, но и сейчас некоторым вполне удается совмещать учебу и родительство

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Семейные студенты с детьми встречаются не так часто, как в СССР, но и сейчас некоторым вполне удается совмещать учебу и родительство

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

«В остальном мы независимы»

Все студенты, с которыми удалось пообщаться, вне зависимости от того, есть ли у них дети, говорят, что главная проблема — нехватка денежных средств. Многим также тяжело совмещать семейный быт, учебу, а иногда еще и работу.

Когда Влада и Ярослав поженились, стали жить вместе в отдельной съемной квартире. Влада с первого курса начала работать. По ее словам, совместный быт поначалу был для нее «диким стрессом», денег мало на что хватало. Сначала она получала 15–20 тыс. руб. в месяц на местном телевидении, но у родителей просила деньги только в экстренных ситуациях: «Родители оплачивают мне учебу, в остальном мы независимы. Где-то полгода мы с Ярославом не ели мяса, иногда питались одними макаронами, копили на холодильник. Очень много уходило на коммуналку. Сейчас я работаю копирайтером в IT-компании и зарабатываю до 80 тыс. руб. Конечно, нам стало гораздо легче: мы и мясо покупаем, и путешествовать немного можем. Но в самом начале мне было очень тяжело, особенно учитывая, что я из очень обеспеченной семьи». Ярослав же получает пособие как сирота — чуть больше 40 тыс. руб.— и иногда подрабатывает: создает сайты, если есть заказы. Официально устраиваться на работу не хочет — боится, что может лишиться пособий. «Возможно, я буду зарабатывать даже меньше, чем сейчас получаю от пенсии и социальной стипендии,— опасается Ярослав,— Да и совмещать работу с учебой будет тяжело, поэтому официально я пока нигде не работаю».

Ирине и Денису родители заранее купили квартиры в Воронеже, когда они только поступали в вузы. После свадьбы Ирина переехала жить к Денису. Они рассказывают, что финансово зависели от родителей только полгода после бракосочетания, потом стали обеспечивать себя сами. Ирина оформила ИП и сейчас зарабатывает как SMM-специалист на фрилансе, а Денис занимается инвестированием. В среднем в месяц у них получается вместе зарабатывать около 100 тыс. руб., иногда больше.

Тяжелее приходится Анне и Виктории с маленькими детьми. Они обе нигде не работают, семьи поддерживают родители.

Анне совмещать учебу и материнство помогают родители Максима, у которых они живут. «Макс работает в автоэкспертизе, я постоянно с ребенком, поэтому не всегда успевала сделать свои личные дела, а о готовке и прочем я вообще молчу,— говорит Анна.— Но Макс всегда относился к этому с пониманием. С ребенком у нас есть определенные ограничения: мы уже не можем, как раньше, взять и уехать в длительное путешествие или прогулять всю ночь с друзьями. У нас теперь есть малыш, который нуждается в нашей заботе». По ее словам, денег им на все хватает, в среднем бюджет составляет 80 тыс. руб. в месяц.

Когда Виктория родила первого ребенка, у нее было дистанционное обучение. Сейчас она отводит старшую дочь в сад, а сын остается с бабушкой и дедушкой: «В остальном дети со мной. Я сама их воспитываю, учусь вместе с ними». Главная проблема Виктории — нехватка денег: вместе с пособиями, которые положены ей как матери, и подработками мужа бюджет семьи составляет 50 тыс. руб. Благодаря помощи родителей хватает на все, однако Вике хочется перестать зависеть от старших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хотя психологи предупреждают о хрупкости молодых пар, студенты и студентки, как и прежде, ничуть не чужды романтики. По крайней мере некоторые из них считают, что еще будет время подумать и о детях

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Хотя психологи предупреждают о хрупкости молодых пар, студенты и студентки, как и прежде, ничуть не чужды романтики. По крайней мере некоторые из них считают, что еще будет время подумать и о детях

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

До 30 и старше

И все же ситуации Анны и Виктории не назовешь типичными. По результатам опроса ВЦИОМа, опубликованного 25 февраля 2025 года, 71% людей в возрасте от 18 до 24 лет в ближайшее время не хотят иметь детей. В этой возрастной группе лишь у 8% есть дети — а в 2014 году этот показатель достигал 15%; 2% опрошенных молодых людей этого возраста заявляют, что вовсе не хотели бы иметь детей, даже в идеальных условиях. Впрочем, эта доля сокращается: в 2017 году так отвечали на вопрос о репродуктивных планах 6% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет, а в 2020-м — 3%. Сейчас 37% опрошенных в этой группе хотели бы завести двоих детей (доля снизилась с 51% в 2020 году), 31% — троих, 13% — четверых и более. На одном ребенке предпочел бы остановиться каждый десятый респондент данной возрастной группы.

Несмотря на некоторое снижение репродуктивных планов, они остаются довольно оптимистичным; социологи и демографы отмечают, что задача властей — поддержать осуществление этих планов. При этом демограф Елена Чурилова считает, что меры по повышению рождаемости за счет молодежи пока не очень эффективны. Доступность разных средств контрацепции позволяет планировать рождение детей в желаемом возрасте и количестве, а и сам подход к родительству стал более осознанным. Кроме того, развитие репродуктивных технологий позволяет отложить материнство до более позднего возраста, замечает она.

Когда социологи убирают оговорку об идеальных условиях, число планируемых детей становится ощутимо меньше, говорит Елена Чурилова.

Тот же опрос ВЦИОМа показывает, что с учетом объективных обстоятельств воздержаться от деторождения в 2025 году были готовы 26% респондентов в группе 18–24. (В 2020 году эта доля составляла лишь 15%.)

Среди причин, по которым студенты не хотят заводить семью и становиться родителями, психотерапевт Леонид Третьяк называет отсутствие гарантий трудоустройства по окончании университета и в целом финансовые проблемы.

«С одной стороны, раннее родительство дает больше осознанности, влечет за собой резкое взросление,— признает Третьяк.— Но с другой стороны, человек в этом возрасте все еще зависит от родителей. Важно создать условия, чтобы были социальные и психологические механизмы, облегчающие сепарацию. Подростки могут чувствовать себя самостоятельными, но у них еще не развита способность к принятию ответственности. Очень важно научиться отвечать за себя, за свой выбор и за благополучие партнера. Сейчас достаточных условий и стабильных социальных лифтов к сожалению нет, поэтому едва ли студенты в ближайшее время захотят иметь больше детей». Леонид Третьяк полагает, что важно уделять внимание информированию об основах семейной жизни, создавать обучающие курсы по проработке травм и формированию здоровых отношений для тех, у кого мог сложиться негативный образ семьи из-за домашнего насилия или сложных отношений между родителями.

«Как репродуктивный психолог, я понимаю, что группа студентов — не лучшая для стимулирования рождаемости, потому что в это время люди только становятся на ноги, обретают себя,— говорит Елена Попова.— Необходимо сначала создать гнездо, а уже потом делать птенцов. Сначала заканчиваем вуз, устраиваемся на работу и, когда уже есть прочный тыл, рожаем детей. В этом плане куда эффективнее стимулировать к рождению детей женщин от 30 лет. Но если женщина не хочет рожать, то вне зависимости от ее возраста мало что может помочь».

Многие эксперты — как за границей, так и в России,— признают, что тезис «сначала гнездо, потом птенцы» работает далеко не всегда: социологи давно заметили, что респонденты, не склонные рожать детей и объясняющие отказ экономическими причинами, чаще всего не меняют установок при переходе на более высокий уровень достатка. Но в целом при переходе из группы 18–24 в группу 25–34 стремление завести детей становится более распространенным: иногда действительно стоит просто подождать.

Впрочем, почти все социологи и демографы убеждены, что для поддержки рождаемости нужна не только пропаганда, но также чувство безопасности, уверенность в будущем, социально-экономическая стабильность в стране, грамотно выстроенная инфраструктура для ведения беременности, родов и существования семей с детьми, доступность жилья и понятные меры соцподдержки.

Демограф Елена Чурилова считает, что гораздо эффективнее мотивировать рожать вторых и третьих, а не первых детей. Но сейчас материнский капитал на второго ребенка составляет 221 895,14 руб. (за первого — 690 266,95 руб.) Такое распределение бюджета, по мнению экспертов, неэффективно и потенциально ведет к остановке роста вторых и третьих рождений, который пока наблюдается в стране.

Тему продолжает репродуктивный психолог Елена Попова: «Реально поддержать намерения женщин с нереализованными репродуктивными намерениями, например тех, кто хочет второго и даже третьего ребенка, но почему-то его не рожает. Это должна быть в том числе финансовая поддержка, чтобы семьи с большим числом детей не скатывались в бедность, когда зарабатывать продолжает только отец». «Во многих странах существуют пособия, которые выплачиваются всем семьям в зависимости от числа детей и от доходов ежемесячно. Это дает эффект»,— говорит Елена Чурилова. При этом она полагает, что наличие детей вовсе не означает отказ женщины от карьеры: «Если создаются условия для работы с учетом времени на уход за ребенком, женщина не выпадает из рынка труда, достигает своих целей, продолжает работать и может родить запланированное число детей. Сочетание родительства и возможности делать карьеру очень важно в том числе с точки зрения преодоления бедности и возможности достичь репродуктивных идеалов, не жертвуя самореализацией».

Елена Попова также добавляет: чтобы у женщины возникло желание иметь детей, ей нужны спокойствие, уверенность и снижение стрессовой нагрузки. «Мне часто задают вопрос: как сообщить работодателю о беременности,— говорит специалист.— Женщины беспокоятся, что не смогут полноценно пробыть три года в декрете с ребенком. У них нет уверенности в том, как они после длительного перерыва смогут вернуться на работу. Я часто консультирую женщин по этим вопросам, но помочь в этом им лучше всего могут государственные программы, а не психологи».