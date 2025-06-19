Алкогольная сибирская группа может выпускать аперитив под брендом «Экzo»

Алкогольная сибирская группа (АСГ) может начать выпускать аперитивы под торговым знаком «Экzo». При этом под этим же названием компания «Арнест ЮниРусь» выпускает мороженое. Конфликт маловероятен, поскольку бренды зарегистрированы в разных категориях, сообщили «Ъ» эксперты.

Как выяснил «Ъ», Рузский купажный завод (входит в АСГ) получил декларацию на аперитивы «Экzo» со вкусами ананаса-киви, дыни-арбуза и малины-манго. В компании уточнили, что продукт пока не выпускается — идет изучение спроса.

«Арнест ЮниРусь», производящая мороженое «Экzo», заявила, что декларация АСГ не касается их бренда. Патентный поверенный Сергей Зуйков считает, что претензии маловероятны: товарные знаки зарегистрированы в разных классах, а мороженое не обладает высокой известностью (1,2% рынка).

АСГ, по данным рынка, в январе–апреле сократила выпуск водки на 8%, но наращивает новые направления. Эксперты предполагают, что аперитивы могут быть связаны с популярным у компании сегментом соджу, продажи которого в РФ в 2024 году выросли на 348%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Алкоголь запах экзотикой».