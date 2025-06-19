Водители не берут трубку

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что некоторые участки российских дорог всегда будут оставаться без мобильной связи: на данном этапе решить эту проблему практически невозможно. Основная сложность — в невозможности подведения электричества для питания базовых станций, поясняет эксперт. В Минцифры настроены более оптимистично: ведомство планирует договориться с Минэнерго об «оптимизации» подключения к сетям и запустить низкоорбитальную спутниковую группировку, которая обеспечит связью в том числе и пользователей автодорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Ситуацию с мобильной связью на дорогах описал глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, выступая в рамках ПМЭФ на сессии, где обсуждались перспективы появления беспилотных транспортных средств на трассах. «Развитие движения беспилотников может привести к необходимости модернизации инфраструктуры, но с деньгами сейчас все не очень хорошо, поэтому надо подстраиваться под дорогу, которая уже есть,— заявил он.— Под инфраструктуру, в которую уже вложены большие деньги. И не думать, что мы там еще что-то большое сделаем. Есть некоторые места, где этой связи не будет никогда. Не потому, что Минцифры плохо работает, а потому, что есть закрытые территории. Связи там просто не будет».

Что имелось в виду под «закрытыми» территориями, господин Петушенко не пояснил, но упомянул «некоторые участки» трассы М-11, где госкомпания пыталась организовать мобильную связь, но «ничего не получилось».

Проблема с мобильной связью вдоль дорог обсуждается уже давно. Еще в 2021 году власти обязали операторов обеспечить покрытие всех федеральных трасс связью LTE за десять лет в обмен на возможность использовать частоты для этого стандарта связи. Срок выполнения этого требования неоднократно переносился. В конце 2023 года Минэкономики при подготовке правительственной концепции развития автотуризма указывало, что на многих трассах слишком низкое качество связи либо она вовсе отсутствует.

«Основная проблема, мешающая развитию связи вдоль дорог,— это отсутствие точек подключения к электричеству,— пояснил “Ъ” гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.— Сейчас таких мест очень много, подавляющее большинство — на федеральных участках (на платных дорогах М-11, М-12, ЦКАД эта проблема более или менее решена). Зачастую бывает, что подключить базовую станцию стоит дороже, чем ее купить. Государство должно помогать операторам, обеспечивая им подключение». Глава рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов утверждает с отсылкой к личному опыту, что в европейской части России проблем на дорогах, как правило, не возникает — телефоны «перестают ловить» (либо пропадает интернет) при движении на восток после Тюмени.

Покрытие федеральных дорог устойчивой связью стандарта LTE является «одним из приоритетов», заявили “Ъ” в пресс-службе Минцифры РФ. По действующему плану, рассказали в ведомстве, сотовые операторы должны в сентябре 2025 года обеспечить покрытием LTE 70%, а до 2031 года — 100% федеральных трасс. Но речь идет только о тех участках, которые обеспечены необходимой энергетической инфраструктурой, подчеркнули в ведомстве.

«Отсутствие энергетики делает установку и подключение базовых станций мобильной связи или экономически неэффективными, или попросту невозможными»,— пояснили в министерстве.

По таким участкам Минцифры сейчас обсуждает с Минэнерго возможность «оптимизации решений по подключению к энергосетям», а с субъектами федерации — возможность выделения субсидий из регионального бюджета на техническое присоединение объектов связи к электросетям. Новые дороги, отметили в Минцифры (в частности, трассы М-11 и М-12), покрыты связью «практически на 100%, поскольку они с самого начала были обеспечены энергоснабжением».

Частично проблему, обозначенную господином Петушенко, должен снять законопроект, который подготовила группа депутатов Госдумы еще в мае 2024 года. Документ разрешает строить линии связи и размещать «антенно-мачтовые сооружения» в границах полос отвода автодорог. Сейчас сотовым операторам связи зачастую отказывают в размещении оборудования в таких местах. Законопроект был одобрен думским комитетом по информполитике еще в октябре 2024 года (см. “Ъ” от 16 октября 2024 года), с тех пор находится без движения. Срок подготовки поправок к нему завершился еще в конце прошлого года. В Минцифры “Ъ” сообщили, что документ сейчас готовится ко второму чтению.

В этом ведомстве в ответ на запрос “Ъ” также отметили, что в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» уже создается низкоорбитальная спутниковая группировка для оказания услуг широкополосной передачи данных на всей территории России. Эта техника позволит обеспечить покрытие труднодоступных территорий, в том числе железных и автомобильных дорог, добавили в Минцифры РФ. Ввод группировки в эксплуатацию планируется в 2027 году.

Иван Буранов