Правила дорожного движения меняют из-за привилегий спецтранспорта

На regulation.gov.ru завершилось общественное обсуждение поправок к Правилам дорожного движения (ПДД), ужесточающих требования к водителям, которые пересекаются на дорогах со спецтранспортом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сейчас, напомним, автомобилисты обязаны уступить дорогу машинам с включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом. За отказ сделать это, согласно ст. 12.17 КоАП РФ, грозят санкции от штрафа в 500 руб. до лишения прав на срок до трех месяцев. При этом конкретный алгоритм действий для автомобилистов в правилах не раскрыт. В мае 2025 года Минтранс опубликовал уточняющие поправки: водителям необходимо будет освободить полосу, перестроившись в соседний ряд, либо принять «все необходимые меры» для пропуска транспорта. Спецтранспорт нельзя будет опережать и по соседней полосе.

Аналогичный алгоритм вводится для случаев, когда по дороге движется группа, в которой есть машина сопровождения со спецсигналами. При этом если сейчас водители должны пропускать колонну, которую возглавляет машина с цветографической схемой на борту и с включенными красным и синим маячками, то, согласно поправкам, наличие «раскраски» будет необязательным. Иными словами, водитель будет обязан пропустить колонну, состоящую только из «гражданских» машин.

Изменения в ПДД необходимы для безопасности объектов госохраны «в условиях проведения СВО и усиления террористических угроз», поясняли в Минтрансе.

В ходе общественного обсуждения к документу поступили 16 поправок, Минтранс ни одну из них не учел. При этом, обратил внимание “Ъ”, из проекта исчезла норма, запрещающая водителям двигаться в «непосредственной близости» с машиной с включенными проблесковыми маячками (а также с сопровождаемыми ею транспортными средствами). Поправка внесена по предложению эксперта Александра Хаминского, заключение которого опубликовано на regulation.gov.ru: он указал, что «непосредственная близость» — неопределенное понятие и относится к «категории оценочного характера».

Иван Тяжлов