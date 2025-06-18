Дмитриев: для роста экономики нужно понизить ставку ЦБ

Снижение ключевой ставки ЦБ необходимо для увеличения инвестиций и роста российской экономики. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Мы надеемся, что оно (снижение ключевой ставки) продолжится, потому что было бы, конечно, полезно для российской экономики и увеличения инвестиций в российскую экономику»,— сказал господин Дмитриев (цитата по ТАСС).

6 июня ЦБ снизил ключевую ставку до с 21% до 20% впервые с сентября 2022 года. В ведомстве объяснили решение тем, что инфляционное давление постепенно снижается, а экономика возвращается к сбалансированному росту. При этом в ЦБ пообещали поддерживать жесткость денежно-кредитных условий, чтобы вернуть инфляцию к целевым 4% в 2026 году.