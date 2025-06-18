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Коммерсантъ FM
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Дмитриев: для роста экономики нужно понизить ставку ЦБ

Снижение ключевой ставки ЦБ необходимо для увеличения инвестиций и роста российской экономики. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Мы надеемся, что оно (снижение ключевой ставки) продолжится, потому что было бы, конечно, полезно для российской экономики и увеличения инвестиций в российскую экономику»,— сказал господин Дмитриев (цитата по ТАСС).

6 июня ЦБ снизил ключевую ставку до с 21% до 20% впервые с сентября 2022 года. В ведомстве объяснили решение тем, что инфляционное давление постепенно снижается, а экономика возвращается к сбалансированному росту. При этом в ЦБ пообещали поддерживать жесткость денежно-кредитных условий, чтобы вернуть инфляцию к целевым 4% в 2026 году.

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