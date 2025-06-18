Российские вузы займутся подготовкой «социальных архитекторов»

В МГУ и РГГУ откроются программы обучения по «стандарту социальной архитектуры», сообщил 18 июня глава президентского управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев в рамках тематической дискуссии на ПМЭФ. Кроме того, с 1 сентября при МГИМО заработает Центр социальной архитектуры, рассказал его будущий руководитель политтехнолог Евгений Минченко.

Модель социальной архитектуры, призванную заменить устоявшийся политтехнологический подход во взаимодействии власти и населения, администрация президента презентовала этой зимой, анонсировав соответствующий кадровый конкурс (см. “Ъ” от 17 января). По ее задумке «архитекторы» будут работать не только в рамках избирательных кампаний, но и в период между выборами, поддерживая «социальное самочувствие» граждан.

Александр Харичев заявил, что «время политтехнологий — это вчерашний день», тогда как социальная архитектура «гораздо важнее и общественно значимее». По его словам, «социальный архитектор» — это человек, конструирующий социальный проект либо занятый его технологической поддержкой. В числе уже реализованных проектов было названо масштабное празднование юбилея Кирова, в ходе которого, как пояснил губернатор Александр Соколов, власти попытались «перезагрузить восприятие людьми своего места в социуме» и «роли региона в стране».

Управляющий директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Фирдус Алиев выразил мнение, что россияне «не хотят краткосрочных эффектов в период избирательных кампаний», поэтому проекты должны становиться «составной частью их жизни на круглогодичной основе». Но важно не только информировать, но и вовлекать в эти проекты население, добавила гендиректор ЭИСИ Анна Федулкина.

Осведомленный собеседник “Ъ” говорит, что KPI для «социальных архитекторов» с большой долей вероятности будут выстраиваться по «социологической модели», когда об эффективности свидетельствуют «не освоенные суммы и проведенные мероприятия», а отклик жителей. Но о том, как именно новые специалисты будут интегрированы в региональные властные структуры, пока говорить рано, добавляет источник.

Григорий Лейба