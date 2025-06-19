Малому бизнесу указали цели

Форум малого бизнеса, традиционно предваряющий основную программу ПМЭФ, в этом году был посвящен закреплению новых правил игры для МСП. Обновление договора между властью и некрупными компаниями понадобилось из-за того, что логику развития сектора с этого года определяет новый федеральный проект, цели которого увязаны уже с качественным, а не только количественным ростом МСП. Правительство намерено дифференцировать меры поддержки с учетом жизненного цикла бизнеса, а также концентрировать помощь в приоритетных отраслях. Особые надежды властей, как показала дискуссия на форуме, возлагаются на малые технологические компании: в обмен на вклад в обеспечение техносуверенитета их поддержка будет расширяться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Меры поддержки МСП будут разведены с учетом жизненного цикла и размера компаний, пообещал на Форуме малого бизнеса вице-премьер Александр Новак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Меры поддержки МСП будут разведены с учетом жизненного цикла и размера компаний, пообещал на Форуме малого бизнеса вице-премьер Александр Новак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Дискуссия последних лет о стратегии развития сектора МСП себя фактически исчерпала, показал Форум малого бизнеса, прошедший 18 июня в рамках ПМЭФ. На нам чиновники говорили с представителями компаний об уже закрепленных в профильном федеральном проекте правилах игры: это отказ от помощи всем и сразу ради ее фокусировки на тех, кто занят в приоритетных для государства отраслях.

Как напомнила замминистра экономики и руководитель федпроекта Татьяна Илюшникова, с 2020 года отношения властей и МСП строятся по модели встречных обязательств. Эта логика, показали сессии форума, сохранится и в ближайшую пятилетку. Впрочем, требования к компаниям вырастут, а с учетом тотальной цифровизации сектора (см. “Ъ” от 17 июля 2023 года и 16 января 2024 года) отслеживать их выполнение станет, по всей видимости, проще.

Прежде всего власти ждут от бизнеса качественного роста. По данным Корпорации МСП, представленным на форуме, за год (май 2024-го — май 2025-го) в более высокую категорию (из микробизнеса в малый, из малого в средний бизнес) перешли почти 38 тыс. предприятий — на 30% больше, чем в предыдущий сопоставимый годовой период. В отраслевом разрезе на 55% выросло число «переходов» бизнеса в сфере культуры и спорта, на 31% — в гостиничном бизнесе, почти на треть — в обрабатывающей промышленности, на 15% — в IT и связи. Власти рассчитывают на то, что этот «индикатор здоровья бизнеса» продолжит расти и дальше.

Ради устойчивого роста бизнеса меры поддержки будут дифференцироваться «с учетом жизненного цикла» компаний, заявил на пленарном заседании вице-премьер Александр Новак. Так, на небольшие компании будут в большей степени ориентированы микрозаймы, консультации, а также поручительства региональных фондов, на устойчивые и зрелые — зонтичные поручительства Корпорации МСП, а также адресные льготные кредиты. Объем последних в период до 2030 года составит 600 млрд руб. (при наличии возможностей бюджета объем может быть увеличен). Самым крупным компаниям сектора власти предложат субсидирование расходов на подготовку к IPO.

Выступая на пленарной сессии, господин Новак отметил, что малый бизнес должен активнее вовлекаться в достижение национальных целей и обеспечение технологического суверенитета. Именно из-за этих ориентиров, поясним, самые востребованные меры (прежде всего финансовая поддержка) будут концентрироваться в приоритетных отраслях, в том числе в IT, обработке, научно-технической деятельности и туризме.

Идея расширения поддержки в обмен на качественный рост будет и в обновленной Стратегии развития Корпорации МСП — как пояснил ее гендиректор Александр Исаевич, документ разрабатывается в сотрудничестве с бизнесом и при необходимости будет адаптироваться под реальное состояние сектора. Пока стратегия предполагает работу по трем основным направлениям — финансовые инструменты (главным образом для приоритетных отраслей, см. “Ъ” от 18 ноября 2024 года), помощь в сбыте продукции и автоматизация с прицелом на упрощение работы МСП.

Многие из анонсированных корпорацией мер поддержки будут отдельно «дотачиваться» для помощи малым технологическим компаниям (МТК) — бизнесу, занятому в сфере инновационных технологий, годовая выручка которого не превышает 4 млрд руб. МТК будут активнее встраиваться в производственные цепочки, вовлекаться в программы «выращивания». На них могут быть расширены квоты по госзакупкам (44-ФЗ) и закупкам госкомпаний (223-ФЗ). Дискуссии в ходе форума обнаружили возросший интерес властей к этой категории компаний — порог входа в нее позволяет предполагать, что вклад МТК в достижение национальных целей потенциально довольно значителен.

Кристина Боровикова