Активность МСП держится за надежды

Деловая активность малого и среднего бизнеса замедляется из-за недостатка финансирования: продажи сектора в апреле обвалились, а доступность займов продолжает снижаться, следует из данных индекса RSBI (рассчитывают ПСБ, «Опора России» и Magram Market Research по итогам опроса 1,8 тыс. компаний). В апреле индекс упал до 52,4 пункта после 52,7 пункта в марте и 51,7 пункта в феврале. Индикатор удерживается в плюсе (выше 50 пунктов) за счет ожиданий бизнеса, однако и они ухудшаются.

В апреле продажи субъектов МСП сокращались — потребительский спрос сдерживает высокая ключевая ставка. 48% предпринимателей (максимум с мая 2022 года) сообщили о снижении выручки. Среди представителей среднего бизнеса показатель еще выше — 54% (в производственном секторе — 49%, в торговле и сфере услуг — 47%). Ожидания сектора также ухудшились: на рост выручки надеются 33% МСП против 40% в марте. Спад доходов прогнозируют 22% МСП против 16% ранее.

Из-за сокращения выручки растет спрос МСП на заемное финансирование: на кредиты он вырос до 32% в апреле с 26% в марте. Активнее займы оформлял средний бизнес: 21% предпринимателей получил новый кредит, у 20% — он уже был. По отраслям лидер — производство (20% новых и 15% действующих кредитных договоров), что объясняется льготным кредитованием. В целом доля одобрений невысока: только 55% МСП одобрили заявку. Отложенный спрос на займы нарастает: 35% опрошенных признались, что не готовы обращаться за финансированием под высокий процент, это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Старший вице-президент ПСБ Кирилл Тихонов поясняет, что легкое оживление на рынке кредитования в апреле скорее временный всплеск, чем признак роста.

Впрочем, часть кредитов носит инвестиционный характер: в апреле капвложения нарастили 23% компаний против 17% в марте. Наиболее активно инвестировали производственные предприятия (24%), торговля же вложения сокращала (15%). В целом прогнозы предпринимателей улучшились: 30% компаний (плюс 5 процентных пунктов) планируют вложения наращивать.

Однако кадровые прогнозы планам МСП расширять бизнес не соответствуют — вероятно, инвестиции будут связаны с повышением производительности труда. Доля компаний, планирующих расширение штата, снизилась с 29% до 25%. С начала года каждый пятый предприниматель сокращает штат. В апреле чаще это делал микробизнес (23% МСП), в отраслевом разрезе — сфера услуг (24%). В среднем бизнесе и торговле число сокращений оказалось минимальным. Нанимали сотрудников при этом 14% компаний против 11% в марте.

Диана Галиева