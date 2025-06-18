«Евраз» выписывают из Лондона

Горно-металлургический холдинг «Евраз» ожидает смена головной структуры с британской на российскую. Соответствующий иск к Evraz plc подал Минпромторг. В результате российские акционеры Evraz plc, в числе которых Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов, должны получить доли в местной компании, которая, вероятно, будет преобразована в ПАО и выйдет на биржу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рабочий на металлургическом комбинате

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Рабочий на металлургическом комбинате

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Минпромторг обратился в Арбитражный суд Московской области с иском о приостановлении корпоративных прав британской Evraz plc — головной структуры холдинга «Евраз» — в отношении АО «Евраз НТМК» в соответствии с законом об экономически значимых организациях (ЭЗО). Об этом Evraz plc сообщила 18 мая. «Евраз НТМК» включена в перечень ЭЗО в январе 2025 года. Иск принят к производству, следует из картотеки арбитражных дел.

В сообщении Evraz plc сказано, что компания планирует обратиться к юристам для защиты своих интересов и подаст заявку на получение необходимой лицензии в Управление по осуществлению финансовых санкций в Великобритании (OFSI). Великобритания ввела санкции против Evraz plc в 2022 году. В Минпромторге “Ъ” не ответили, в «Евразе» дополнительные комментарии не дали.

Как сказано в рейтинге агентства АКРА от 2024 года, АО «Евраз НТМК» консолидирует все ключевые активы группы по добыче железной руды, выплавке стали, а также по производству ванадия в России.

Evraz plc также владеет Evraz North America, для которого с 2022 года ведет поиск покупателя. На конец 2021 года 28,64% Evraz plc, согласно отчетности, контролировал Роман Абрамович, 19,32% — Александр Абрамов, 9,65% — Александр Фролов. После введения санкций Великобритании против Evraz plc и ряда основных акционеров был приостановлен листинг компании на Лондонской фондовой бирже (LSE), ограничена возможность выплаты дивидендов, а корпоративное управление осложнилось, отмечала Evraz plc.

Адвокат, партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Асият Алибекова говорит, что права Evraz plc могут быть приостановлены, если будет установлено хотя бы одно из следующих обстоятельств: отказ или угроза отказа от осуществления прав и исполнения обязанностей акционера, создание препятствий для управления, действия или бездействие, грозящие работе компании. По ее словам, под формулировки можно подвести и соблюдение санкций, введенных иностранными государствами. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель говорит, что текущая корпоративная структура «Евраза» ставит материнскую компанию группы меж двух огней: пытаясь соблюсти российское законодательство об особых экономических мерах, она автоматически сталкивается с рисками нарушения западных санкций.

По словам юриста группы международных проектов Vegas Lex Дианы Болевич, со дня вынесения решения суда Evraz plc теряет корпоративные и имущественные права в отношении акций, которые отойдут «Евраз НТМК». Об этом же говорит и Асият Алибекова. По ее словам, в таком случае у российских бенефициаров появится обязанность вступить в прямое владение акциями, которые распределяются пропорционально их косвенному владению, а нераспределенные акции переходят к обществу.

Это второй судебный спор с «Евразом» в РФ, который может привести к перераспределению долей в группе.

Ранее Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску АО «Евраз КГОК» о взыскании 196,66 млрд руб., $172,8 млн с Evraz Group S.A. и Evraz plc и истребовании их имущества в счет долга. Как поясняли собеседники “Ъ”, при удовлетворении иска доли иностранных компаний в российских обществах через торги могут отойти местной структуре «Евраза» и затем переданы «Евраз НТМК» (см. “Ъ” от 16 июня).

Госпожа Болевич допускает, что «Евраз НТМК» в результате будет преобразована в публичное акционерное общество для размещения полученных казначейских акций на бирже и станет головной компанией группы. По ее мнению, скорее всего, внутригрупповой спор «Евраза» и иск Минпромторга — две части процедуры по исключению существенного иностранного влияния на российский «Евраз». Так считает и Сергей Учитель: «Цель — перенос корпоративного контроля в российский контур, минуя западные ограничения».

Как отмечает Асият Алибекова, редомициляция потенциально может решить несколько проблем, возникших из-за британских санкций против Evraz plc и ее акционеров. Так, по ее словам, процедура может дать бенефициарам возможность распоряжаться своими акциями, которые сейчас фактически заморожены из-за санкций, а также позволит снять ограничения на выплату дивидендов. Подобные иски также направлены на преодоление сложностей корпоративного контроля и управления, добавляет господин Учитель.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова