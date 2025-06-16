«Евраз» добывает акции

Суд вынес решение по иску российской структуры горно-металлургического холдинга «Евраз» о взыскании более 200 млрд руб. с Evraz Group S.A. и Evraz plc, и истребовании их имущества в счет долга. В случае удовлетворения иска доли иностранных компаний в предприятиях «Евраза» в РФ через торги могут отойти местной структуре группы. Затем вероятна передача долей «Евраз НТМК», которая редомицилируется в РФ как экономически значимая организация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску АО «Евраз КГОК» о взыскании 196,66 млрд руб., $172,8 млн и об истребовании имущества в счет погашения задолженности с люксембургской Evraz Group S.A. и британской Evraz plc. Об этом Evraz plc — головная структура холдинга — сообщила 16 июня. В картотеке арбитражных дел резолютивная часть решения опубликована 15 июня, но его содержание не раскрывается, так как дело рассматривалось в закрытом заседании. В «Евразе» отказались от комментариев.

«Евраз КГОК» в марте подала иск к Evraz Group S.A., требуя в том числе обратить взыскание на доли и акции ответчика в российских обществах. В мае соответчиком была привлечена Evraz plc. Согласно СПАРК, Evraz Group S.A. принадлежит по 0,01% в УК «Евраз Междуреченск» и «Металлэнергофинанс», 28,45% в «Евраз южный стан» и 50% в МКООО «Стримкор» — предприятии «Евраза» и Александра Рыбкина по переработке и продаже лома в Сибири. Дочерней компанией Evraz plc на сайте «Евраза» называлась «Евраз НТМК».

В «Евразе» ранее говорили “Ъ”, что спор связан с требованиями о возврате задолженности по внутригрупповым заемным отношениям.

Там указывали, что «Евраз КГОК» обязана использовать все доступные меры защиты своих экономических интересов и минимизации рисков ответственности, включая судебные. А опрошенные “Ъ” юристы называли основной задачей иска изменение структуры владения активами «Евраза» в России (см. “Ъ” от 26 мая). Как отмечает адвокат, советник «Рустам Курмаев и партнеры» Георгий Сухов, сделки с долями и акциями российских обществ «Евраза», которые принадлежат его иностранным холдинговым компаниям, либо редомициляция этих иностранных компаний в РФ заблокированы крайне сложно преодолимыми преградами.

«Евраз» объединяет предприятия по выплавке стали, добыче руды и ванадия. Имеет дивизион в Северной Америке, для которого с 2022 года идет поиск покупателя. В 2024 году выручка компании сократилась на 7%, до $7,19 млрд, EBITDA упала на 34%, до $1,41 млрд, сказано в ее презентации. На конец 2021 года 28,64% Evraz plc, согласно отчетности, контролировал Роман Абрамович, 19,32% — Александр Абрамов, 9,65% — Александр Фролов. Free-float составлял 33,64%. В 2022 году Великобритания ввела санкции против Evraz plc и ряда основных акционеров. Листинг компании на Лондонской фондовой бирже (LSE) был приостановлен. Как указывает Evraz plc в уведомлении о собрании акционеров 2025 года, санкции также ограничили возможность компании выплачивать дивиденды и осложнили корпоративное управление.

Как поясняли “Ъ” юристы, при удовлетворении иска доли ответчиков будут реализованы через торги.

Гендиректор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев говорит, что, если решение суда вступило в силу, торги назначат в течение двух-четырех месяцев. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель отмечает, что возможно два сценария. Первый — аффилированная с «Евразом» структура участвует и побеждает на торгах, получая права на акции или доли и «перекладывая деньги из правого кармана в левый». Второй — торги не состоятся из-за отсутствия потенциальных покупателей, и активы предлагаются взыскателю, продолжает Сергей Учитель. По его словам, для этого достаточно провести оценку начальной стоимости продажи таким образом, чтобы цена отпугивала потенциальных покупателей. По словам Юрия Мирзоева, если стороны договорятся о мировом соглашении до продажи активов, можно передать доли в счет погашения задолженности, но это требует согласия суда и кредиторов.

Источник “Ъ” говорит, что в результате доли Evraz Group S.A. и Evraz plc в российских компаниях могут перейти «Евраз НТМК», которая затем редомицилируется в РФ как экономически значимая организация (ЭЗО). «Евраз НТМК» включена в перечень ЭЗО в январе этого года, этот статус в том числе позволяет через суд приостановить корпоративные права иностранных холдинговых компаний. Как отмечает господин Мирзоев, проще сменить юрисдикцию одной компании, чем нескольких взаимосвязанных. По его мнению, если редомициляция состоится в 2025 году, это может указывать и на планы по выходу на биржу.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова