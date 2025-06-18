Значимые активы

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель напоминает, что по закону к ЭЗО относятся российские компании, которые имеют существенное значение для обеспечения экономического суверенитета и экономической безопасности РФ, включены в утверждаемый правительством перечень и отвечают определенным критериям. Например, суммарный объем выручки — более 75 млрд руб., суммарная стоимость активов — более 150 млрд руб. Через приостановку корпоративных прав в ЭЗО прошли в том числе X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), «Азбука вкуса», производитель удобрений «Акрон», агрохолдинг «Русагро», дистрибутор «Мегаполис». Как указывает Сергей Учитель, перечень ЭЗО постоянно дополняется.