Сталь прорастает в мае

По итогам мая российская сталелитейная отрасль показала положительную динамику производства в большинстве сегментов в месячном сравнении. Но глобальных позитивных сигналов на рынке компании пока не видят. Спрос на внутреннем рынке остается слабым, а экспортные возможности металлургов ограничены укреплением рубля и перепроизводством стали на мировом рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Российские металлурги увеличили производство стали, чугуна и готового проката в мае относительно апреля, по предварительным данным «Корпорации Чермет». Так, выплавка стали месяц к месяцу выросла на 5,3%, до 6 млн тонн, выпуск чугуна — на 4,8%, до 4,5 млн тонн, готового проката — на 2%, до 5,2 млн тонн. Производство труб осталось на апрельском уровне 1 млн тонн. Но выпуск стали, готового проката и труб все еще остается ниже уровня мая 2024 года. А вот производство чугуна год к году выросло на 3%.

По итогам пяти месяцев 2025 года в годовом сравнении динамика также в основном отрицательная. Так, выплавка стали сократилась на 5,2% за период, до 29,1 млн тонн, выпуск готового проката — на 6,2%, до 25,1 млн тонн, труб — на 9,2%, до 4,7 млн тонн. Небольшое увеличение показывает производство чугуна — на 0,3%, до 21,7 млн тонн.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов говорит, что потребление металла в мае со стороны строительной отрасли увеличилось, хотя в абсолютных значениях сильно уступает показателям годичной давности. «Это обусловлено оживившимся индивидуальным жилищным строительством»,— поясняет он. Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров связывает майские показатели с ростом спроса на продукцию строительного сортамента и со стороны машиностроителей. Но, по его словам, пока сложно сказать, долгосрочный ли это тренд или только сезонное оживление.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что видимый спрос на листовой прокат на внутреннем рынке остается слабым, включая продукцию с высокой добавленной стоимостью — оцинкованный прокат и прокат с полимерным покрытием. По его словам, определенная положительная динамика по выплавке стали в прошлом месяце может быть связана с завершением ремонтных работ на доменно-конверторных мощностях. Крупные производители также могли предложить покупателям определенные скидки, чтобы увеличить загрузку мощностей, добавляет аналитик.

Начальник аналитического отдела отраслевого издания «Металлоснабжение и сбыт» Виктор Тарнавский отмечает, что особой положительной динамики в мае не было, учитывая, что в прошлом месяце было на один день больше, чем в апреле. «Была небольшая надежда на то, что в мае спрос увеличится. Но она не оправдалась. Поэтому в июне производство, вероятно, снова сократится»,— уверен он.

Опрошенные “Ъ” участники рынка ожидают дальнейшего спада потребления продукции черной металлургии внутри страны в этом году. По словам Дмитрия Орехова, уменьшение объемов ипотечного кредитования и сокращение количества новых проектов обязательно скажутся на состоянии металлургической отрасли по итогам всего года. «В текущей ситуации мы ожидаем снижения потребления стали в РФ в текущем году на 5% от показателей 2024 года»,— говорит он. По словам Бориса Красноженова, для фундаментального изменения ситуации необходимо сокращение экспорта проката из Китая и дальнейшее снижение ключевой ставки для оживления активности в металлоемких секторах.

Главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин указывает, что производство чугуна могло поддержать увеличение экспорта в Турцию с начала года, а также активные поставки в ЕС в первые месяцы, до исчерпания квоты. Но в целом, по его словам, на мировом рынке стали сохраняется высокий уровень ценовой конкуренции на фоне роста избыточных мощностей, а динамика спроса крайне вялая. «С учетом укрепления рубля перспективы наращивания экспорта не очевидны»,— отмечает эксперт.

Полина Трифонова