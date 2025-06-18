Хаменеи назвал неприемлемым заявление Трампа о капитуляции Ирана

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что ультиматум президента США Дональда Трампа о «безоговорочной капитуляции» Исламской Республики неприемлем. По словам аятоллы, США в случае вступления в военный конфликт с Ираном понесут гораздо больше потерь, чем иранская сторона.

В обращении к нации Али Хаменеи заявил, что Израиль совершил большую ошибку, напав на Иран, а у Тегерана есть «план возмездия». «Иран никогда не сдастся и не примет навязанного мира»,— сказал он.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против ядерной и оборонной промышленности Ирана. СМИ писали, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность присоединиться к израильской атаке, решение может быть принято в ближайшие 24-48 часов. По данным The New York Times, в случае присоединения Вашингтона к военной операции Тегеран нанесет ракетные удары по американским базам на Ближнем Востоке.

О том, вмешается ли Вашингтон в конфликт Израиля и Ирана,— в материале «Ъ».

Лусине Баласян