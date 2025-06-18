В России стало еще больше долларовых миллионеров

В 2024 году совокупное состояние, принадлежащее частным лицам в богатейших странах мира, увеличилось на 4,6%, составив $226,5 трлн,— это подсчеты банка UBS. Число миллионеров в мире выросло на 1,2%. Россия оказалась на третьем месте по этому показателю с ростом почти на 5%. Россия наряду с Бразилией также оказалась лидером по уровню неравенства в распределении этого богатства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Швейцарский банк UBS 18 июня выпустил свой ежегодный доклад, посвященный динамике мирового богатства,— Global Wealth Report 2025. Совокупное состояние частных лиц по итогам 2024 года выросло на 4,6%, до $226,5 трлн. Годом ранее оно увеличилось на 4,2%, а в 2022-м снизилось на 3%. В 2024 году количество долларовых миллионеров в мире выросло на 1,2%, или на 680 тыс., достигнув почти 60 млн человек. Аналитики UBS прогнозируют, что в ближайшие пять лет — к 2029 году — число миллионеров в мире вырастет еще примерно на 5 млн.

UBS публикует Global Wealth Report уже в 16-й раз. Авторы нынешнего доклада изучают данные по 56 богатейшим странам, на которые приходится 92% мирового богатства. Под богатством (wealth) в докладе подразумеваются финансовые и реальные активы (за вычетом долгов), принадлежащие частным лицам.

Лидером по числу миллионеров остается США — их там 23,8 млн. За ними с большим отрывом идут Китай (6,3 млн миллионеров), Франция (2,9 млн), Япония (2,7 млн) и Германия (почти 2,7 млн). Самый сильный прирост числа миллионеров в 2024 году был зафиксирован в Турции (на 8%) и ОАЭ (на 5,8%). На третьем месте по этому показателю Россия (рост почти на 5%), число долларовых миллионеров тем самым достигло 426 тыс., что позволило войти в топ-20 стран мира по этому показателю.

Аналитики UBS отмечают, что количество миллионеров и их состояние не характеризуют состояние экономики в целом.

«Рост числа долларовых миллионеров обычно имеет собственную логику: у него нет строгой привязки к общему экономическому росту и иногда он сильно отклоняется от последнего»,— говорится в докладе. Помимо данных о количестве миллионеров в докладе приводится средний и медианный уровень богатства в разных странах.

По среднему состоянию, приходящемуся на жителя, лидируют Швейцария ($687,2 тыс.), США ($620,7 тыс.) и Гонконг ($601,2 тыс.). По медианному состоянию (половина населения обладает большим состоянием, другая половина — меньшим) топ-3 другой: Люксембург ($395,3 тыс.), Австралия ($268,4 тыс.) и Бельгия ($253,5 тыс.). Россия не входит в топ-25 ни по одному из этих показателей.

Аналитики UBS также оценивают уровень неравенства в распределении богатства внутри этих 56 стран. В докладе приводится рейтинг стран по коэффициенту Джини — одному из основных индикаторов неравенства (чем выше коэффициент, тем сильнее неравенство в стране). Лидерами по уровню неравенства стали Бразилия и Россия (коэффициент Джини 0,82), за ними идут ЮАР и ОАЭ (0,81), а также Саудовская Аравия (0,79). Сравнительно низкий уровень неравенства зафиксирован в Словакии (0,38), Бельгии и Катаре (0,47).

Авторы доклада также отмечают неравномерный рост состояния в разных странах и регионах. В частности, доля богатства, приходящаяся на развивающиеся страны, практически не растет или даже снижается в последние годы. С 2017 года она находится между 27% и 30% (ни разу не дойдя до этой отметки). При этом Восточная Европа оказалась регионом с самым быстрым ростом личных состояний — на 12% за год. За ней идут Северная Америка (рост почти на 12%), Ближний Восток и Африка (рост на 4,2%). При этом в некоторых регионах наблюдалось существенное снижение: на 4,3% в Латинской Америке, примерно на 1,5% в Западной Европе, а также в Австралии и Океании.

Яна Рождественская