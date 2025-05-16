Король Карл III оказался беднее Пола Маккартни

Состояние богатейших британцев в текущем году снизилось на 3%. Состав топ-3 рейтинга, ежегодно составляемого The Sunday Times, не изменился в сравнении с прошлым годом. В рейтинг вошли и несколько бизнесменов российского происхождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец индийской финансово-промышленной группы Hinduja Group Гопи Хиндуджа

Фото: Aaron Chown / PA Images / Getty Images Владелец индийской финансово-промышленной группы Hinduja Group Гопи Хиндуджа

Фото: Aaron Chown / PA Images / Getty Images

The Sunday Times опубликовала ежегодный рейтинг богатейших людей Великобритании. Первое место, как и в последние годы, занял владелец индийской финансово-промышленной группы Hinduja Group Гопи Хиндуджа и его семья (£35,3 млрд). На втором месте — основатели компании Reuben Brothers братья Дэвид и Саймон Рубены (£26,9 млрд), на третьем — контролирующий Warner Music Group финансист сэр Леонард (Лен) Блаватник (£25,7 млрд). Все они и годом ранее входили в топ-3.

Рейтинг The Sunday Times Rich List публикуется с 1989 года. В рейтинге учитываются не только граждане Великобритании, но и «те, кто живет и работает в Британии», а также люди, «состоящие в браке с британцами, те, кто имеет прочные связи с Британией, недвижимость и другие активы здесь или поддерживает британские политические партии, институты или благотворительные организации».

За год совокупное состояние 350 богатейших британцев снизилось на 3%, составив £772,8 млрд. Число миллиардеров в рейтинге также уменьшилось — со 165 годом ранее до 156. Тем самым их число снижается третий год подряд, с максимума в 177 миллиардеров в 2022-м.

В топ-10 рейтинга также вошли основатель производителя бытовой техники Dyson сэр Джеймс Дайсон с семьей; владелец израильских холдингов Quantum Pacific Group и Israel Corporation Идан Офер; семья Уэстон, которой принадлежит ритейлер Primark; основатель химической корпорации Ineos сэр Джим Рэтклифф; владелец индийской металлургической компании ArcelorMittal Лакшми Миттал и его семья; владелец судоходной компании Frontline Джон Фредриксен; создатели компании—разработчика игр Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы.

Кроме братьев Бухман (£12,5 млрд), родившихся в Вологде, в рейтинг вошли и некоторые другие предприниматели российского происхождения. Среди них — основатель трейдинговой компании XTX Markets Алекс Герко (20-е место; £8,7 млрд); основатель производителя удобрений «Акрон» Вячеслав Моше Кантор (24-е место; £7,7 млрд); создатель сервисов знакомств Badoo и Bumble Андрей Андреев (99-е место; £1,7 млрд); бенефициар химической компании «Тольяттиазот» Владимир Махлай (156-е место; £1 млрд); бывший совладелец Банка Москвы Андрей Бородин и его жена — модель и создательница бренда одежды Vaara Татьяна Корсакова (319-е место; £397 млн).

Король Карл III занял в рейтинге 238-е место (£640 млн). На том же 238-м месте находится и бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак с женой Акшатой Мурти.

В рейтинг вошли несколько музыкантов, в том числе сэр Пол Маккартни и его жена Нэнси (151-е место; £1 млрд), сэр Элтон Джон (283-е место; £475 млн), сэр Мик Джаггер и Кит Ричардс (оба занимают 295-ю строчку с состояниями примерно в £440 млн), Эд Ширан (333-е место; £370 млн). Также в топ-350 богатейших британцев входит писательница Джоан Роулинг (168-е место; £945 млн), бывший футболист Дэвид Бекхем с женой — певицей и моделью Викторией Бекхем (273-е место; £500 млн) и режиссер сэр Кристофер Нолан с женой дамой Эммой Томас (заняли 340-е место; £360 млн).

Яна Рождественская