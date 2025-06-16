Пиццерия нашла дружественную юрисдикцию

Холдинг Dodo Brands, владеющий сетью ресторанов «Додо Пицца» и кофейнями «Дринкит», завершил процесс перевода бизнеса с Британских Виргинских островов в Казахстан. Головная структура оператора заведений общепита, чья выручка по итогам 2024 года достигла $1,49 млрд, разместится в международном финансовом центре «Астана». Это аналог особых экономических зон, резиденты которых, например, освобождаются от выплаты налогов по полученным дивидендам и уплачивают налог на прибыль по пониженным ставкам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О завершении процесса редомициляции Dodo Brands, владеющего и управляющего брендами «Додо Пицца» и «Дринкит», с Британских Виргинских островов сообщила 16 июня пресс-служба международного финансового центра «Астана» (МФЦА), где теперь разместится головной офис холдинга. Управляющий МФЦА Ренат Бектуров заявил, что перевод бизнеса Dodo Brands «показал привлекательность юрисдикции для высокотехнологичных и динамично развивающихся международных компаний».

На текущий момент в МФЦА 14 таких компаний, добавил господин Бектуров. Например, среди крупных российских компаний в этот центр с Кипра летом 2024 года головную структуру перевела российская сеть магазинов фиксированных цен Fix Price.

Dodo Brands основан российским бизнесменом Федором Овчинниковым. По собственным данным, на конец 2024 года холдинг управлял 1,26 тыс. пиццериями «Додо Пицца» и кофейнями «Дринкит» в России, Казахстане, странах Ближнего Востока. По итогам 2024 года выручка компании увеличилась на 39,5%, до 117,6 млрд руб., около $1,49 млрд по текущему курсу ЦБ. В первом квартале 2025 года эта сумма составила 33,3 млрд руб. (около $419 млн), что на 27,4% больше год к году.

После начала в феврале 2022 года военного конфликта между РФ и Украиной Казахстан стал одной из стран, куда российские компании начали переводить свои штаб-квартиры, зарегистрированные исходно в государствах, которые впоследствии вошли в список недружественных для России. В эту же республику свои структуры, отвечавшие за бизнес в РФ, перевели международные компании. Весной 2024 года вице-министр национальной экономики Казахстана Бауыржан Кудайбергенов заявлял, что более 40 иностранных компаний стоимостью более $1,5 млрд завершили процесс релокации из России в Казахстан.

Крупные компании, как, например, «ВКонтакте», золотодобытчик Polymetal, металлургический холдинг «Русал», Т-банк, «Русагро», X5 Group, перевели головные структуры в Россию. В апреле 2025 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что уже 500 компаний сменили зарубежную регистрацию на российскую в упрощенном порядке. Теперь они зарегистрированы в специальных административных районах (САР) внутри России, это позволяет им также пользоваться налоговыми льготами.

Есть преференции и для компаний, зарегистрированных в международном финансовом центре «Астана», который, как и российские САР, можно назвать аналогом внутреннего офшора. «Резиденты МФЦА могут использовать преимущества от пониженных ставок налога на прибыль и отмены налогов на дивиденды, что способствует повышению налоговой эффективности»,— поясняет советник юрфирмы «МЭФ Legal» Александра Амбрасовская. Это, не исключает эксперт, могло стать решающим фактором при редомициляции Dodo Brands в Астану.

Казахстан, в отличие от Британских Виргинских островов, является для российского бизнеса дружественной юрисдикцией, сохраняющей нейтралитет в санкционном давлении, констатирует партнер юридического бюро «Правовая группа» Владимир Шалаев.

Как полагает эксперт, перевод головной структуры в МФЦА позволит Dodo Brands выплачивать дивиденды за рубеж, не сталкиваясь с ограничениями и необходимостью вывода денежных средств из России.

Собеседник “Ъ” на рынке общепита говорит, что основатель Dodo Brands намерен и дальше развивать бизнес за рубежом и «в этом плане Казахстан — подходящая юрисдикция». При редомициляции в МФЦА компании избегают процедуры ликвидации в стране первичной регистрации, подтверждает госпожа Амбрасовская.

Халиль Аминов, Дарья Андрианова