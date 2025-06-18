В Госдуме предложили обсудить автоматический перевод накопительной пенсии в ПДС

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил обсудить введение автоматического перевода накопительной пенсии граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС).

«Будут плюсы от ПДС, люди увидят, как это все работает, нам легче будет принять некоторые более серьезные решения»,— сказал господин Аксаков на Петербургском международном экономическом форуме. По его мнению, это поможет убедить граждан перейти в ПДС из негосударственных пенсионных фондов.

Программа долгосрочных сбережений была запущена в 2024 году. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении десяти лет в размере до 36 тыс. руб. в год, а также право на налоговый вычет. Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн руб. Начать использовать накопленные средства можно будет через 15 лет или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Подробнее о программе — в материале «Ъ» «Работодателей привлекают к накопительству».