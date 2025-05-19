Работодателей привлекают к накопительству

Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговом стимулировании участия бизнеса в программе долгосрочных сбережений (ПДС) граждан. Согласно этим поправкам, часть сберегательных взносов работодателей в пользу работников можно будет учесть в расходах, снизив таким образом налог на прибыль. Кроме того, такое софинансирование предполагается освободить от обложения страховыми взносами — также в определенных пределах. Одновременно с этим для граждан вводится отсутствующая сейчас необходимость уплаты НДФЛ с выплат, которые они в будущем будут получать по договорам ПДС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Госдуму 16 мая внесен правительственный законопроект, предусматривающий донастройку налогообложения при формировании долгосрочных сбережений населения. Речь идет о запущенном с 2024 года механизме добровольных взносов граждан в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Государство для стимулирования таких накоплений предоставляет льготы — софинансирование взносов в размере до 36 тыс. руб. в год, а также налоговые вычеты от 52 тыс. до 60 тыс. руб. в зависимости от размера дохода участника программы. Вносимые по программе средства застрахованы государством на сумму 2,8 млн руб. Механизм нацелен на привлечение в экономику «длинных» денег граждан. По данным ЦБ, к концу января нынешнего года заключено 3,3 млн таких договоров с НПФ — объем привлеченных средств оценивается в 245 млрд руб.

Внесенный правительством законопроект должен стимулировать работодателей участвовать в формировании средств по программе в пользу своих работников. Для этого предусматриваются налоговые послабления — сберегательные взносы работодателей предлагается учитывать в составе их расходов при налогообложении прибыли. Фактически это означает снижение сумм налога. Другая льгота — освобождение такого софинансирования от страховых взносов во внебюджетные фонды. Как пояснили в Минфине, сберегательные взносы будут учитываться в размере не более 12% от суммы расходов компании на оплату труда. Страховыми взносами не будет облагаться также не более 12% базы для их исчисления по конкретному работнику.

Одновременно планируется ужесточить налогообложение доходов, полученных в виде выплат по договору долгосрочных сбережений (после 15 лет внесения взносов или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 — для мужчин). Сейчас доходы от инвестирования средств по программе не облагаются НДФЛ — за исключением случаев досрочного расторжения договора (тогда необходимо вернуть и полученные налоговые вычеты). Согласно законопроекту, предлагается установить ставку НДФЛ в отношении таких доходов в размере 13% или 15% (при доходах свыше 5 млн руб. в год). Это должно выровнять условия налогообложения с другим долгосрочными продуктами, например, по операциям с ценными бумагами и с производными финансовыми инструментами, которые учитываются на индивидуальном инвестиционном счете.

Старший налоговый консультант IPN Partners Мария Василенко полагает, что льготы по налогу на прибыль и страховым взносам действительно могут стимулировать работодателей к участию в программе долгосрочных сбережений. Согласен с ней и гендиректор инвестплатформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов. Он полагает, что «многие работодатели этим заинтересуются».

Введение же ставки НДФЛ на выплаты по договорам на уровне 13–15%, по его мнению, позволит сделать инструмент предсказуемым и все еще более выгодным по сравнению с некоторыми иными инструментами, по которым доходы могут облагаться по повышенным ставкам (например, в рамках инвестиционного страхования жизни).

Однако, полагает Геннадий Фофанов, граждане все равно будут сравнивать ПДС с депозитами, сберегательными счетами, облигациями, акциями, и более «привычные инструменты победят либо же займут более крупную долю» в сбережениях. Директор практики организационного развития КСК ГРУПП Михаил Меркулов, полагает, что при существующем уровне недоверия граждан к пенсионной системе и малозначительности софинансирования со стороны государства, механизм ПДС вряд ли станет популярным — даже при предложенном налоговом стимулировании работодателей.

Евгения Крючкова