Европейский концерт

В Венском конгрессе формально принимали участие все европейские страны, но карта континента по его итогам была не такой уж пестрой. Основное буйство красок приходилось на территорию нынешней Германии, которая состояла из нескольких десятков королевств, герцогств и княжеств. Политически раздробленной оставалась также Италия, где была восстановлена Папская область, но окончательно утратила суверенитет Венеция. Огромную Австрийскую империю, полностью сметенную с карты Наполеоном, победители также полностью восстановили: она снова включала в себя большую часть Центральной и Юго-Восточной Европы к югу от общей границы Пруссии и Российской империи и к северу от границы империи османов. Дробиться этот регион начнет только через полстолетия, что приведет к новой серии кризисов и в итоге — к Первой мировой войне. Что касается Польши, то в этой стране Венский конгресс называют еще Четвертым разделом. Суверенитет созданного Наполеоном герцогства Варшавского оказался иллюзией; часть нынешней Польши, включая Варшаву, отошла России, часть — осталась за Пруссией. Краков остался вольным городом с особым статусом. Полностью сняты противоречия в этом регионе в 1815 году не были, что проявилось совсем скоро в серии польских восстаний, а затем — в Первой и Второй мировых войнах

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