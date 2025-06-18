Определен подрядчик для воссоздания триумфальной арки в Нижнем Новгороде

Муниципальное учреждение «Главное управление по капитальному строительству г. Нижнего Новгорода» в июне 2025 года заключило контракт на проектирование и устройство выставочного пространства с восстановлением «Триумфальной арки» на улице Советской в Канавинском районе. Согласно информации с сайта госзакупок, исполнителем стало АО «ТСНРУ», принадлежащее Юрию Егорушкину из Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из закупочной документации Фото: из закупочной документации

Компания стала единственным участником открытого конкурса, который объявляли дважды (на первый никто не заявился). Исполнитель получил контракт по начальной цене — 314,8 млн руб. Построить арку необходимо до 10 августа 2026 года, завершить все работы — до 15 ноября.

Как писал «Ъ-Приволжье», арка должна стать входом в музей трамваев. Останки триумфальной арки, построенной к приезду императора Николая II в 1896 году, обнаружили летом 2024 года.

Галина Шамберина