Повторную закупку на воссоздание триумфальной арки объявили в Нижнем Новгороде

Муниципальное учреждение «Главное управление по капитальному строительству г. Нижнего Новгорода» 21 мая объявило повторный открытый конкурс на проектирование и устройство выставочного пространства с восстановлением «Триумфальной арки» на улице Советской в Канавинском районе. Итоги конкурса подведут 11 июня 2025 года, сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Нижнего Новгорода Фото: администрация Нижнего Новгорода

Первый конкурс объявили в апреле, но на него никто не заявился.

Основные условия закупки остались прежними. Начальная стоимость контракта составляет 314,8 млн руб. Построить арку необходимо до 10 августа 2026 года, завершить все работы — до 15 ноября.

Как писал «Ъ-Приволжье», арка должна стать входом в музей трамваев. Останки триумфальной арки, построенной к приезду императора Николая II в 1896 году, обнаружили летом 2024 года.

Галина Шамберина