АвтоВАЗ впервые показал электромобиль Lada e-Aura

Российский автоконцерн АвтоВАЗ впервые продемонстрировал широкой публике электромобиль Lada e-Aura. Машину представили на выставке «ЭлектроТранс 2025» в Москве.

Фотографии автомобиля опубликовало «РИА Новости». Машина выполнена в черном цвете, салон обшит красной кожей. Агентство уточняет, что АвтоВАЗ пока не раскрывает сроки начала серийного производства Lada e-Aura.

В ноябре АвтоВАЗ представил электромобиль правительственной делегации. Тест-драйв машины тогда провел первый вице-премьер Денис Мантуров. Lada e-Aura не первый электромобиль АвтоВАЗа. В 2012 году автоконцерн выпустил пилотную партию из 100 машин Lada Ellada. В 2023 году компания начала производство автомобилей Lada e-Largus.

О российском авторынке — в материале «Ъ» «Экстренное торможение».