Иномарки забуксуют при продаже

Владельцы тысяч иномарок, ввезенных по параллельному импорту, могут столкнуться с проблемами при их продаже. Причина — возможный отзыв свидетельств о безопасности, пишет портал «Автоньюс». Речь идет о документах, полученных в частных серых лабораториях, которые выдавали их даже без присутствия автомобилей в стране. Общественники утверждают, что отзыв свидетельств может коснуться машин по всей стране, причем их владельцы могут не догадываться о рисках. Подробности — у Сергея Симонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Чем значительнее становился параллельный импорт, тем больше деталей появлялось о проблемах с ввезенными авто. Чаще они связаны с желанием водителей сэкономить, что особенно актуально, учитывая сверхдорогие кредиты и рост цен на сами машины. Тогда, например, отдельные импортеры занижали стоимость авто для таможни, и впоследствии платеж могли доначислить.

Еще одна проблема — в фиктивных документах, например, свидетельствах о безопасности конструкции транспортных средств. Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин выяснил, что серые лаборатории массово выдают СБКТС даже без присутствия машины в России: «Автомобиль LiXiang, незарегистрированный в России, был припаркован на стоянке издания. Пока он находился там, что подтверждают документы, на него были оформлены как свидетельство о безопасности конструкции, которые нельзя оформить без привоза автомобиля в лабораторию, так и электронный ПТС. Другой комплект документов был оформлен на автомобиль Tesla, который находился в США в разбитом виде. Но тем не менее электронный российский ПТС на него был выдан.

Всего мы проверили несколько лабораторий, которые фальсифицировали тысячи документов».

Одну из таких лабораторий обнаружили в башкирском селе Иглино. За пять месяцев она оформила 743 свидетельства, причем проверка авто занимала не более 15 минут. Как пишет «Автоньюс», при среднерыночной стоимости за это время лаборатория получила от заказчиков больше 40 млн руб. Собеседники “Ъ FM” говорят, что при отзыве лицензий у серых лабораторий могут быть аннулированы тысячи СБКТС. Причем пострадать может кто угодно — проверить надежность лабораторий заранее невозможно, говорит эксперт по автоподбору Артур Брума: «Вы заходите на портал электронных ПТС и в лучшем случае можете проверить, что паспорт, который был выдан, существует.

Соответственно, если паспорт действующий, то, по идее, он должен был перед этим пройти лабораторию, но вы никак не можете это проверить. Та же самая проблема была с растаможкой: есть информация о том, когда, но нет информации, какой был платеж, на какую сумму. И каждый раз, когда люди спрашивают о юридической чистоте, мы отправляем их на портал электронных ПТС, и у них все ок. Но как будет завтра?»

В МВД пояснили, что при аннулировании свидетельства о безопасности и ЭПТС машину с учета не снимут. Но при продаже будущий владелец не сможет зарегистрировать ее в ГИБДД — это называется «вечный учет». Впрочем, это касается моделей, у которых изначально не было шансов на прохождение экспертизы, говорит управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров: «Здесь вопрос в том, соответствует ли в действительности автомобиль всем российским требованиям или нет. Потому что если машина американская, есть разные подходы, например, к осветительным приборам. Что-то, возможно, придется скорректировать, поменять, закупать соответствующие запчасти. Не уверен, что это будет очень значительная история, но тем не менее придется заниматься.

Совершенно другой случай, когда автомобиль не может пройти подобную экспертизу, потому, например, он собран из разных частей, конструктивно неустойчив. Здесь придется, скорее всего, судиться с тем, кто его продал».

“Ъ FM” спросил юристов, что грозит владельцам лабораторий, которые выдавали свидетельства о безопасности с нарушениями. Вероятно, если речь идет о настоящей организации, которая иногда нарушала правила, последствия будут минимальными. Если же лаборатория была полностью фиктивной и специализировалась на «левых» документах, могут быть возбуждены уголовные дела.

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Сергей Симонов