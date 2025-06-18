За год число переходов МСП в более высокую категорию бизнеса выросло на 30%

За прошедший год почти 38 тыс. малых и средних предприятий в России «выросли и получили новый статус». Это на треть больше, чем годом ранее (28,5 тыс.), сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Самый большой скачок по числу переходов отмечен в категории "микробизнес — средний", где рост составил примерно 1,6 раза и число переходов превысило 1,4 тыс.»,— рассказал господин Исаевич в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

Он считает, что изменение количества переходов представителей МСП в более высокие категории бизнеса — «один из индикаторов здоровья сектора», который помогает понять, нужны ли корректировки действующих программ для бизнеса или создание новых механизмов.

Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что за 2024 год число граждан, занятых в малом и среднем бизнесе, превысило 29,3 млн человек. Общий размер господдержки таких предприятий составляет около 8,5 трлн руб. По данным Центробанка, за первые три месяца 2025 года почти 69 тыс. субъектов МСП подали заявки на реструктуризацию.