Правительство выделит 1,5 млрд руб. на продвижение МСП за рубежом

Правительство намерено стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, а также способствовать выходу таких предприятий на зарубежные рынки. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Продолжим развивать инфраструктуру поддержки МСП в российских субъектах. В частности, направим 1,5 млрд руб. на дальнейшее стимулирование выхода малых и средних предприятий на зарубежные рынки»,— сказал господин Мишустин в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (цитата по сайту правительства).

Он рассказал, что число граждан, занятых в малом или среднем бизнесе превысило 29,3 млн человек по итогам 2024 года. А общий размер господдержки таких предприятий составляет около 8,5 трлн руб. Господин Мишустин рассказал, что президент Владимир Путин уделяет развитию МСП «значительное внимание». По словам премьера, государство делает ставку на укрепление бизнеса и его выход на новые рынки и планирует реализовать поставленные задачи до 2030 года.

Подробнее — в материале «Малый бизнес сдержанно оптимистичен».

Екатерина Отрашкевич