Роснедра: два месторождения в России могут обеспечить редкоземельными металлами весь мир

Ловозерское и Томторское месторождения способны обеспечить редкоземельными металлами не только Россию, но и весь мир. Об этом заявил глава Роснедр Олег Казанов.

По его словам, из 28,5 млн т российских запасов редкоземельных металлов в этих двух месторождениях сосредоточено 11 млн т. В Ловозерском в Мурманской области — 7 млн т, в Томторском в Якутии — 4 млн т.

«Вдобавок к этому есть участки нераспределенного фонда, а еще объекты техногенного сырья»,— сказал господин Казанов «РИА Новости» перед началом ПМЭФ.

Президент Владимир Путин в феврале говорил, что не исключает привлечения иностранных партнеров, включая США, к проектам по добыче редкоземельных металлов. Кроме того, он поручил нарастить выпуск высокотехнологичных товаров на основе такого сырья к 2030 году.

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