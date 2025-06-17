Лукашенко объяснил молодежи, где растет картофель

На фоне дефицита картофеля в Белоруссии, президент страны Александр Лукашенко призвал граждан «не выть» и заниматься огородами самостоятельно. Также он обратился к молодежи и сообщил им, что картофель «растет не в интернете».

«Если вы думаете, что наша молодежь, которая идет за нами, будет так работать, вы заблуждаетесь или сами себя обманываете. Не будет. Это другая молодежь. Они думали, что картошка растет в интернете. Оказалось, не в интернете картошка растет, она растет в поле»,— сказал господин Лукашенко (цитата по БелТА).

Президент Белоруссии уверил, что в стране хватает семян. «У нас ноют — начиная от деревни до районного центра и городов — люди, которые имеют свои дачи. Что вы ноете, что вы воете?... Ну так вы две борозенки для себя (посадите.— "Ъ"), чтобы два мешка картошки (собрать.— "Ъ"). Высаживайте на этом клочке земли или в деревнях. В деревне же не обрабатывают участки»,— сказал глава государства.

До этого господин Лукашенко заявил, что причина нехватки картошки в Белоруссии заключается во внутриполитических причинах. Ранее он говорил президенту Владимиру Путину, что все запасы белорусского картофеля были проданы в Россию.