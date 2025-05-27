Лукашенко рассказал Путину, что весь картофель из Белоруссии продали в Россию

Президент России Владимир Путин заявил, что накануне обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию с нехваткой картофеля в стране. По словам господина Лукашенко, все запасы белорусского картофеля уже продали в Россию, добавил глава государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вчера тоже, повторяю, встречался с представителями разных направлений бизнеса. В том числе и агросектора. Картошки-то не хватает у нас, оказывается. Да. Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко, он говорит, ну и у нас уже все продали в Россию. Знаете, тоже есть чем заниматься здесь»,— отметил президент на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

При этом, убежден господин Путин, агросектор в России становится все более высокотехнологичным, что делает это направление деятельности очень интересным для работы. Глава государства призвал не забывать об этом преимуществе отрасли.

26 мая Владимир Путин встретился с представителями деловых кругов России. В ходе обсуждения сельского хозяйства глава государства подчеркнул важность выращивания картофеля, сахарной свеклы и других овощей на российской территории. Президент не исключил, что картофель можно закупать и в Белоруссии, где по этой продукции есть «большие специалисты». Замглавы администрации президента Максим Орешкин в ответ заметил, что в Белоруссии закончился картофель. Господин Путин с удивлением воспринял эту информацию.

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