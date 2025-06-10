Лукашенко объяснил нехватку картошки в Белоруссии внутриполитическими причинами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания на киностудии «Беларусьфильм» рассказал о причинах недавнего дефицита картофеля в стране. Он заявил, что реального недостатка картошки в Белоруссии не было, а возникший дефицит был создан искусственно по внутриполитическим мотивам.

«Бульбы хватало, но где-то придержали, чтобы показать, что президент в ценообразование вмешался, поэтому вот результат. А когда с наручниками пришел, на стол положил — бульба появилась»,— сказал господин Лукашенко. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул первого». По словам белорусского президента, такими действиями некоторые люди пытались дискредитировать власти, создавая видимость проблем с обеспечением населения продуктом.

Ранее Александр Лукашенко сообщал о непростой ситуации с картофелем в республике. При этом он обещал, что белорусы без картошки не останутся. В мае президент России Владимир Путин заявлял, что обсуждал эту тему с белорусским президентом. По словам господина Путина, Александр Лукашенко тогда говорил, что все запасы белорусского картофеля уже продали в Россию.