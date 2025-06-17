Более 1,6 тыс. НКО получат 4,2 млрд руб. из Фонда президентских грантов
Фонд президентских грантов выделит свыше 4,2 млрд руб. более чем 1,6 тыс. некоммерческим организациям (НКО). Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе фонда. Средства получат организации, проекты которых получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы. В 2025 году на гранты фонда претендовали 10,8 тыс. проектов различных НКО.
Согласно сообщению фонда, в конкурсе этого года поддержано 29 инициатив из новых регионов, им будут выплачены гранты на сумму 51 млн руб. Поддержку также получили 85 проектов, направленных на сохранение памяти о Великой Отечественной войне: сумма грантов для таких проектов составила 304 млн руб.
По тематикам, связанным с объявленным президентом Владимиром Путиным Годом защитника Отечества, поддержку получили 628 проектов на сумму 2,2 млрд руб., отметили в фонде.