Колледжам Петербурга выделили 28 тыс. бюджетных мест

В 2025 году в Петербурге увеличили на 1,2 тыс. количество бюджетных мест для поступления в колледжи. Всего учреждениям среднего профессионального образования выделено 28,3 тыс. мест, заявила на пресс-конференции председатель комитета по образованию Наталия Путиловская.

«Мы увеличиваем количество мест последние четыре года. Пока увеличили на 1200 мест. Я говорю “пока”, потому что в августе мы посмотрим, сколько у нас есть еще желающих поступить в колледжи»,— рассказала госпожа Путиловская.

Приемная кампания в колледжи Петербурга стартует 20 июня и продлится до 15 августа. Наталия Путиловская отметила, что, если колледжи не доберут нужное количество абитуриенты, то прием будет продлен.

В этом году в Петербурге, а также в Москве и Липецкой области изменились правила приема в колледжи. В 29 петербургских образовательных учреждений на 19 рабочих профессий поступить можно будет по результатам двух экзаменов (ОГЭ) — русского языка и математики. В списке специальностей, к примеру, сварщик, судостроитель, электромонтер, повар, кондитер.

Перечень профессий, как заявила госпожа Путиловская, был сформирован по заявкам работодателей. «Наша задача — удовлетворить потребности наших работодателей, обеспечить промышленные предприятия, а Петербург — промышленный город, квалифицированными кадрами, имеющими среднее-профессиональное образование»,— подчеркнула чиновница.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что средний результат сдачи Единого государственного экзамена по русскому языку сократился до 63,2 балла. В 2024 году показатель составлял 66,26 балла.

Подробнее о новых правилах в петербургские колледжи — в материале «Ъ-СПб» «Упрощенный вход».

Надежда Ярмула