Средний балл ЕГЭ по русскому языку упал в Петербурге до 63,2

Средний результат сдачи Единого государственного экзамена по русскому языку сократился до 63,2 балла. Для примера, в 2024 году показатель составил 66,26 балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Итоги сдачи одного из обязательных экзаменов представили 16 июня в городском комитете по образованию. В общей сложности ЕГЭ по русскому языку написали почти 29 тыс. человек.

Высокобалльные результаты (от 80 до 100) показали свыше 4600 выпускников. При этом 74 экзаменуемых получили наивысший балл.

К этому моменту 13 юных петербуржцев набрали 200 баллов по двум предметам. Среди них учащиеся школ Василеостровского, Выборгского, Калининского, Красносельского, Петроградского, Фрунзенского и Центрального районов, а также Президентского физико-математического лицея № 239 и Академической гимназии № 56 им. М.Б. Пильдес.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ЕГЭ по химии на 100 баллов сдали 139 петербургских школьников.

Татьяна Титаева