Упрощенный вход

В Санкт-Петербурге определили колледжи, для поступления в которые будет достаточно сдать два обязательных государственных экзамена (ОГЭ): русский язык и математику. В списке 29 образовательных учреждений. При этом с двумя экзаменами будут принимать лишь на 19 рабочих профессий, перечень которых утвердят распоряжением комитета по образованию и комитета по науке и высшей школе. В списке, к примеру, сварщик, судостроитель, электромонтер, повар, кондитер. Для поступления на IT-специальности, рекламу или дизайн нужно будет сдать четыре экзамена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По упрощенной системе можно будет поступить, например, в Радиотехнический колледж, Морскую техническую академию, Малоохтинский колледж, Охтинский колледж, Российский колледж традиционной культуры, Колледж водных ресурсов. Полный список опубликован на специальном сервисе соцсети «ВКонтакте» на карте, сообщает вице-губернатор города Ирина Потехина.

Общероссийские правила приема выпускников девятых классов в старшую школу и колледжи изменились с 1 апреля. В России вступил в силу закон «О проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования». Выпускники девятых классов, решившие поступать в колледж, для получения аттестата могут сдавать только два обязательных предмета ОГЭ: русский язык и математику. Желающим продолжить обучение в старшей школе, как и сейчас, необходимо будет сдать четыре предмета, два из которых подростки могут выбрать самостоятельно. Эксперимент за три месяца до сдачи экзаменов решили провести в трех регионах: Москве, Петербурге и Липецкой области. Нововведения направлены на «удовлетворение потребности рынка труда в квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена»

Прием по двум экзаменам будет вестись на специальности, которые наиболее востребованы в Петербурге: мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ; мастер общестроительных работ; мастер отделочных строительных и декоративных работ; мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства; электромонтажник электрических сетей и электрооборудования; монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; сварщик; контролер качества в машиностроении; мастер слесарных работ; оператор-наладчик металлообрабатывающих станков; аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья; мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; судостроитель-судоремонтник металлических судов; мастер по изготовлению швейных изделий; оператор оборудования швейного производства; мастер садово-паркового и ландшафтного строительства; мастер растениеводства; повар, кондитер.

«Мы смотрим на дефицит кадров, который у нас сложился в экономике. По результатам прошлого года дефицит оценивается в 149 тыс. вакансий. Если говорить про основные востребованные специальности, то это прежде всего мастера, операторы в машиностроении. Наша промышленность требует кадров — около 22 тыс. вакансий. Достаточно много вакансий в строительстве и в сфере ЖКХ»,— рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов.

На любую профессию из списка абитуриенту «будет гарантировано место за счет средств бюджета Санкт-Петербурга», заявляют в комитете по образованию. В случае нехватки бюджетных мест в колледжах их количество будет увеличено, уверяет госпожа Потехина. Поступить на эти специальности, как говорится в распоряжении комитетов, будет возможно «вне зависимости от результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования при наличии аттестата об основном общем образовании». Однако для получения аттестата выпускники должны успешно сдать экзамены по основным школьным предметам. Баллы, которые необходимо набрать на ОГЭ, чтобы получить «удовлетворительно», Смольный опубликовал в начале апреля.

Как утверждают в комитете по образованию, чтобы учиться в других колледжах, как и раньше, девятиклассник должен будет сдать четыре экзамена, два из которых по выбору. «На другие профессии или в десятый класс с двумя ОГЭ поступить не получится. Упрощенный путь поступления предусмотрен только для наиболее востребованных профессий из перечня»,— говорится в Telegram-канале Ирины Потехиной.

Впрочем, двух экзаменов будет достаточно, чтобы получить аттестат о получении основного общего образования. «Два успешно сданных экзамена действительно дадут право получить аттестат. И внешне этот аттестат ничем не будет отличаться от аттестата, полученного с четырьмя экзаменами. Но приемная комиссия в каждом колледже увидит в цифровой информационной системе, сколько экзаменов сдавал конкретный человек. И примет документы на поступление только по тем профессиям, которые обозначены в перечне»,— заявляет госпожа Потехина.

Обеспокоенные новыми правилами родители задают свои вопросы чиновнице в социальной сети «ВКонтакте». «В каких колледжах стали отслеживать результаты сдачи ОГЭ??? При поступлении никогда не интересовались результатами экзаменов, только конкурс аттестатов плюс вступительные испытания (если требовалось)»,— спрашивает одна из пользовательниц. Родители интересуются, когда будет опубликован региональный документ, который обяжет колледжи учитывать количество сданных ОГЭ. В ответ госпожа Потехина заявляет, что «нормативные акты, касающиеся нового закона, будут приняты в течение 30 дней после подписания закона, то есть до 1 мая».

При этом комитет по образованию также в комментариях поясняет: «Прием на специальности и профессии, не включенные в перечень, будет осуществляться согласно критериям, установленным локальными нормативными актами образовательных организаций, как и было ранее». Из этого можно сделать вывод, что учитывать количество сданных экзаменов или нет, будет решать само образовательное учреждение. Сейчас колледжи, как и ранее, в первую очередь опираются на средний балл аттестата будущего студента. Для зачисления на творческие специальности в большинстве образовательных учреждений необходимо также сдать вступительные испытания.

В комитете по образованию не смогли оперативно ответить на вопросы «Ъ-СПб», каким образом будет утвержден новый порядок приема в техникумы и когда будут приняты соответствующие нормативные документы.

В Президентской академии в Петербурге (РАНХиГС) пояснили, что на данный момент правилами приема на программы СПО установлен только конкурс аттестатов без учета ОГЭ, соответственно, ведение статистики не предусмотрено. «Любые изменения в правилах приема, если такие будут, то придут из московского кампуса. Самостоятельно правила приема Президентская академия в Санкт-Петербурге не устанавливает»,— отметили в вузе.

В Петровском колледже заявили, что количество экзаменов учитывать будут, но каким образом — пока непонятно. В приемной комиссии надеются, что соответствующие документы, регламентирующие прием, появятся к 1 июня.

Надежда Ярмула