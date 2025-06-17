Трамп призвал к немедленной эвакуации из Тегерана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следовало подписать сделку по ядерной программе и призвал «всех эвакуироваться» из Тегерана. Об этом господин Трамп написал в соцсети Truth Social.

«Иран должен был подписать "сделку", которую я им сказал подписать. Какая жалось, какая пустая трата человеческих жизней. Проще говоря, Иран не может иметь ядерное оружие. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!» — написал президент США.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию «Нация как лев». Страна нанесла ракетные удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ также нанес несколько серий ракетных атак. Обострившийся конфликт стал причиной срыва переговоров США и Ирана по ядерной программе, новый раунд которых был запланирован на 15 июня.

После этого Дональд Трамп несколько раз призывал Иран к возвращению за стол переговоров. Иранская сторона заявила, что не видит смысла продолжать переговоры в США, пока Израиль атакует Иран.

О позиции Дональда Трампа по ирано-израильскому конфликту — в материале «Ъ» «Дональд Трамп еще не отбомбился».