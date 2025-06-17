Шойгу анонсировал скорое восстановление авиасообщения между Россией и КНДР

Торгово-экономические связи между КНДР и Россией развиваются, и в скором времени может возобновиться авиасообщение между двумя странами. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Надеюсь, что в ближайшее время полетит первый самолет»,— сказал господин Шойгу в ходе визита в КНДР. Планируемое количество рейсов и их частоту он не назвал. При этом секретарь Совбеза напомнил, что авиасообщение с Северной Кореей было прервано более 30 лет назад.

Ранее сегодня «Почта России» сообщила о возобновлении отправки посылок в КНДР. Также РЖД восстанавливает прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном, прерванное в 2020 году пандемией коронавируса.

Росавиация выдвинула российским авиаперевозчикам предложение о возобновлении рейсов в Пхеньян в ноябре 2023 года. Тогда опрошенные «Ъ» эксперты предполагали, что визиты в КНДР в основном будут иметь деловой, а не туристический характер.

Подробнее — в материале «Все летит по плану».

Екатерина Отрашкевич