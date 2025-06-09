РЖД возобновляют прямое сообщение между Пхеньяном и Москвой

Прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном будет возобновлено после пятилетнего перерыва. Движение поездов было прекращено в феврале 2020 года из-за пандемии коронавируса. Также будет восстановлен маршрут между Пхеньяном и Хабаровском, сообщили "Российские железные дороги".

"С 17 июня возобновляем курсирование международных беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой, — заявили в РЖД, — а с 19 июня — между Пхеньяном и Хабаровском".

Согласно договоренности с Министерством железных дорог КНДР, поезда из Пхеньяна будут отправляться 3 и 17 числа каждого месяца и прибывать в российскую столицу 11 и 25 числа. Из Москвы поезда будут стартовать на следующий день — 12 и 26 числа соответственно, и приезжать в столицу Северной Кореи 20 и 4 числа (следующего месяца).

В Хабаровск поезд из Пхеньяна будет отправляться раз в месяц, 19 числа, и прибывать 21-го. Обратный рейс будет осуществляться в тот же день, в столицу КНДР поезд будет прибывать 23 числа.

Путь Пхеньян - Москва длиной свыше 10 тыс.км является самым протяженным в мире беспересадочным железнодорожным маршрутом. Приобрести билеты можно будет в ближайшее время в кассах, отметили в РЖД.