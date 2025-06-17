«Почта России» запустила отправку посылок в КНДР

«Почта России» возобновила отправку посылок в КНДР, приостановленную в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Тестовые доставки были проведены в мае 2025 года.

Физические и юридические лица могут отправлять посылки массой до 20 кг. Срок доставки из Москвы в Пхеньян — 15 календарных дней. Посылки самолетом доставляют из Москвы во Владивосток, откуда партнерская северокорейская авиакомпания транспортирует их в КНДР, сообщается в пресс-релизе «Почты России».

«КНДР — важный стратегический партнер России, это перспективное направление для бизнеса самого разного профиля»,— отметил гендиректор компании Михаил Волков.

Сегодня секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в третий раз за последние три месяца посетил Пхеньян. Визит проводится по поручению президента Владимира Путина. Господин Шойгу снова встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.