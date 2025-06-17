ВЦИОМ: спрос на телемедицину в России за пять лет вырос в три раза

Спрос на телемедицину в России за пять лет вырос с 8% до 22% среди информированной аудитории. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Наибольший спрос на услуги телемедицины наблюдается в возрастной категории «младшие миллениалы» (1992-2000 годы рождения) — более 26% опрошенных. Наименьший — у зумеров (2001 год рождения и моложе) — около 7%.

Допускают обращение за услугами телемедицины около 65% опрошенных. Большинство (почти 80%) в этой группе — молодое поколение. Напротив, не заинтересованы в таком виде медицины граждане старше 1947 года рождения (примерно 45%).

По мнению эксперта ВЦИОМ Екатерины Юшкиной, спрос на услуги телемедицины вырос из-за пандемии COVID-19 и добровольного медицинского страхования в специализированных компаниях и частных клиниках. Госпожа Юшкова отметила, что качественные сервисы телемедицины имеют все шансы доказать удобство, эффективность и преимущества такого формата лечения.

Телемедицина — это дистанционные консультации врачей, мониторинг состояния клиентов и другие услуги. В России этот вид медицинских услуг официально признали в 2017 году, приняв закон «О телемедицине».

Подробности — в материале «Телемедицина прилагается».

Екатерина Отрашкевич