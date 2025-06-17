Генпрокуратура потребовала изъять активы экс-премьера КЧР на 41 млрд рублей

Генпрокуратура России подала иск о передаче в собственность государства активов, связанных с бывшим председателем правительства Карачаево-Черкесии Владимиром Кайшевым. Общая стоимость изымаемого имущества превышает 41 млрд руб. По данным «Ъ», иск направлен в Никулинский райсуд Москвы, его автором выступает первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин.

Речь идет об обращении в доход государства Пятигорского молочного комбината, ООО «Елизавета-минеральные воды», ООО «Насиб» (компания, управляющая Пятигорским ипподромом), 40% агрофирмы «Село им. Г. В. Кайшева», 35 нежилых зданий и сооружений, 67 земельных участков, жилых домов в Подмосковье и Ставрополье, а также квартир и машин. Стоимость активов оценивается в 41 млрд 955 млн 636 тыс. 908 руб.

Ответчиками по иску помимо Владимира Кайшева выступают его бывшая жена Нурет, его брат и дочь — Юрий и Елена Кайшевы, ООО «Понтос плаза» и его бывший руководитель Ирина Леонова, племянница экс-премьера КЧР, а также гендиректор UPRO GROUP Артем Мачульский.

Ранее «Ъ» писал, что Владимира Кайшева подозревают в рейдерском захвате компании по производству минеральной воды и в похищении природного газа у одной из нефтегазовых компаний в Ставропольском крае. В ноябре 2024 года суд изъял в доход государства имущество другого фигуранта дела — экс-директора департамента Минэкономразвития РФ Игоря Храновского.