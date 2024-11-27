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Суд изъял имущество директора департамента Минэкономразвития Храновского

Кунцевский районный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры об изъятии в доход государства имущества директора департамента Минэкономразвития РФ Игоря Храновского. Он арестован по подозрению в нарушении должностных полномочий (п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Суд также изъял имущество еще троих фигурантов дела, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда.

Игорь Храновский

Игорь Храновский

Фото: Минэкономразвития России

Игорь Храновский

Фото: Минэкономразвития России

Имена троих фигурантов агентство не называет. Ранее «Ъ» сообщал, что вместе с Игорем Храновским в марте были арестованы директор санатория «Минеральные воды-2» Евгений Куделя и владелец санатория бывший премьер КЧР Владимир Кайшев. По данным ФСБ, чиновники подозреваются в рейдерском захвате компании по производству минеральной воды в Ставропольском крае. Также они, по данным спецслужб, похитили природный газ в особо крупном размере у одной из нефтегазовых компаний региона.

«РИА Новости» пишет, что прокуратура нашла у четверых фигурантов земельный участок площадью почти 3 кв. км, жилой дом, несколько нежилых построек, а также изъятые во время обысков семь автомобилей и наличные.

Владимира Кайшева следствие подозревает в вымогательстве, «совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере» (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Евгения Куделю обвиняют в особо крупной краже (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Подробнее об этом деле — в материале «Минеральной воды хватило на три дела».

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