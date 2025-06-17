УФСБ выявило коррупцию при строительстве объектов «Росатома» в Челябинской области

УФСБ России по Челябинской области выявило коррупцию при заключении госконтрактов на строительство объектов критической инфраструктуры в Озерске между «Национальным оператором по обращению с радиоактивными отходами» (входит в «Росатом») и ООО «Стройпроект» (Санкт-Петербург). Аналогичные преступления совершались в Томской области и Красноярском крае, сообщает пресс-служба УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

16 июня в Москве суд признал бывшего гендиректора «Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами» Игоря Игина виновным в покровительстве подрядчику при строительстве объектов атомной промышленности в трех регионах, получении взятки и хранении оружия. Ему назначили наказание в виде 11 лет колонии строгого режима.

Следствие установило, что Игорь Игин получил взятку в размере 132,5 млн руб. от учредителей ООО «Стройпроект». Представитель компании передал деньги за помощь в заключении и исполнении госконтрактов по выполнению строительно-монтажных работ. Общая стоимость договоров составляла более 7 млрд руб. Работы проводились в рамках федеральный программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2035 года».

Помимо срока в колонии, Игорю Игину также назначили штраф в размере 265 млн руб. и запрет занимать руководящие и административные должности в течение пяти лет.